El campeón mundial de maratón se decide por 'foto finish'

Un final de infarto. Así se podría definir la resolución del maratón masculino en el icónico Estadio Nacional de Tokio, que vibró con el espectáculo ... que dieron Alphonce Simbu y Amanal Petros, que se jugaron la victoria en los últimos metros. Tras 42,195 kilómetros, el oro mundialista se decidió en la 'foto finish' y por 3 centésimas. De hecho, esta victoria es la del margen más corto en la historia del maratón en los campeonatos del mundo: solo 0.03 segundos separaron a los dos primeros clasificados.

El tanzano Alphonce Felix Simbu se proclamó campeón del mundo de maratón (2h09:48) en Tokio por delante del alemán Amanal Petros, que se colgó la plata al verse sorprendido en esos últimos metros por el corredor africano. Tercero llegó a meta el italiano liass Aaouani (2h09:53) y cuarto el israelí Haimro Alame (2h10:03), que esperó en la meta a su compatriota Gashau Ayale, séptimo (2h10:27).

🏃‍♂️El tanzano Alphonce Felix Simbu y el alemán Amanal Petros han protagonizado un final de infarto en la prueba de maratón



😯Solo tres centésimas han bastado para que Simbu se haya proclamado campeón del Mundo al imponerse sobre la línea de meta al sprint a Petros (2h09:48) pic.twitter.com/kW4FYrb2I5 — Teledeporte (@teledeporte) September 15, 2025

El final en el estadio fue espectacular. Los dos atletas entraron junto con el italiano Iliass Aouani, que ya había cedido metros en al enfilar la primera curva. La victoria se iba a decidir entre dos y fue Petroos el que apretó con un cambio de ritmo que parecía suficiente para darle la victoria. Cuando ya la saboreaba, las piernas no le dieron más de sí y el tanzano aceleró lo suficiente para cruzar en primera posición la meta.

Además de por cómo consiguió el triunfo, Simbu se convirtió en el primer tanzano en ganar una medalla de oro olímpica o mundial en cualquier prueba de atletismo. Anteriormente, había conseguido en 2017 el bronce en maratón en el Mundial de Londres y este mismo 2025 fue subcampeón en el 'major' de Boston, por detrás del keniano John Korir.