El descanso de la guerrera. Alba Sánchez (Moraleja, 9/9/1991) atiende a este diario desde la playa en Gran Canaria tras regresar de Tenerife, ... donde disputó con el Hidramar la final por el título de Liga Iberdrola que se adjudicó, el cuarto en el palmarés de la líbero extremeña. Días de celebraciones, actos y resaca emocional por todo lo acontecido y sin el futuro aún claro en su mente. Ahora solo piensa en disfrutar del éxito y compartirlo con su familia, con la que se reunirá la próxima semana y a la que no ve desde Navidad. A sus 31 años, no quiere oír la palabra retirada, pero no vive ajena a un momento para el que trata de prepararse.

–¿Ha dado tiempo a parar y asimilarlo?

–Todavía lo estamos digiriendo, son muchas emociones. Llegamos ayer de Tenerife y no nos ha dado tiempo a asentarnos, para un lado y para otro llevando la copa por el ayuntamiento y el gobierno, pero estamos muy felices.

–Hace unos años el dominio del Logroño, en el que usted militó, era incontestable y ahora Haris e Hidramar protagonizan el 'sorpasso'.

–Fue una suerte estar dos años en Logroño, era un equipo muy profesional que llevaba muchos años seguidos ganando. Estando en Gran Canaria veo lo difícil que era aquello. El año pasado perdimos la final y el anterior nos proclamamos campeonas, está muy reñido y así es más bonito, porque Logroño estaba un nivel por encima.

–Pero esa igualdad no se ha visto en temporada regular, porque el Hidramar ha sido muy superior.

–Hemos tenido muy buen año, siendo muy regulares, solo hemos perdido un partido contra el Menorca en casa, aunque tuvimos el traspié de la Copa de la Reina, que fue muy duro, precisamente ante el Haris.

–Tras el 2-0 parecía encarrilada la eliminatoria, pero tuvo emoción.

–Inconscientemente te mentalizas de que al ganar dos partidos en Las Palmas y de manera fácil, con bastante diferencia, en el tercero será igual, y ese es el error, porque tienen una afición a tope y mucha calidad; sufrimos muchísimo. A nivel personal lo viví con una gran tensión de principio a fin, pero estábamos preparadas mentalmente para no dejar escapar esto y lo conseguimos.

–Vaya momento comprobar que las medallas eran las del campeón de Superliga masculina.

–Nos lo hemos tomado como algo gracioso, porque además una compañera puso un tuit que se ha hecho viral y la están llamando de todos lados a nivel nacional, pero si lo ves desde fuera es una vergüenza. Los chicos de Las Palmas juegan ahora la final y hacemos bromas con ellos. Qué te voy a decir, es algo que pasa pocas veces pero no me sorprende que ocurra en el voleibol español.

–¿Convencen las explicaciones de la Federación?

–A mí no. Esto no me sorprende nada. Pero al margen de todo, da pena que se le dé tanto bombo a algo así y no a que ganemos una liga, que es lo realmente importante, el esfuerzo y sacrificio que hay detrás, me parece muy triste.

–Volviendo a la cara más amable, cuarta Liga Iberdrola en su palmarés.

–Muy feliz y me siento afortunada. Llevo muchísimo tiempo jugando y cada año es especial, ganes o no. Cuando estuve fuera de España también fueron momentos muy buenos y no logré ningún título, aunque es cierto que este ha sido redondo.

La final «La viví con una gran tensión de principio a fin, pero estábamos preparadas »

Futuro «En el momento en el que estoy ahora no sé lo que voy a hacer la temporada que viene»

–Y el curso que viene, ¿qué?

–Es un tema del que ahora mismo no puedo hablar mucho, el verano pasado firmé uno más uno, pero en el momento en el que estoy no sé lo que voy a hacer la temporada que viene, porque puede que cambie algo o que no.

–A nivel individual, ¿ha sido un buen año?

–No creo que haya sido el mejor a nivel individual en mi vida deportiva, pero cuando el equipo funciona tan bien no es tan importante y al final para mí es igual de bueno.

–También quería preparar su vida pensando en su retirada opositando, ¿cómo lo lleva?

–Me lo estoy tomando en serio, pero cuesta, la intención es prepararlo este año y el siguiente, pero no al cien por cien, porque siendo profesional del voleibol es imposible.

–¿Le queda cuerda en el voleibol?

–Por mi cabeza no pasa dejar el voleibol este año ni posiblemente el siguiente aunque me presente a una oposición. Pero no quiero retirarme y sentir que no tengo nada ni estar años parada. Para las profesionales en deportes minoritarios es un momento difícil de afrontar y quiero estar lo más preparada posible para tener una tranquilidad.

–¿Echa de menos la selección?

–En cierto modo sí. Fue un periodo a la vez muy bonito y duro, viví muchos años intensos con sacrificados esfuerzos para llegar a los campeonatos de Europa, pero sentí que pasó mi momento, pero no dejo a la selección sin líbero, la posición está más que cubierta. En ciertos momentos lo echo de menos, porque ha sido la parte más bonita de mi carrera deportiva, sin lugar a dudas.

–Vivió un año especial en Arroyo, ¿ha seguido su evolución este año?

–Allí viví un año increíble, me sentí como en una familia y les tengo muchísimo cariño. Espero que les llegue el momento para hacer un año buenísimo en Superliga, porque se lo merecen, trabajan mucho y son personas increíbles.

–¿Qué está faltando para ver a un equipo extremeño en la élite?

–Lo que veo en Canarias me sorprende porque no lo he vivido en ningún sitio, la cantidad de dinero que se da a los equipos de voleibol (aquí hay tres en Superliga). Lo comparo con Extremadura y ¡madre mía! Ojalá en algún momento se le dé esa importancia en nuestra región.