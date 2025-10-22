HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

ATLETISMO

Benabbou regresa con victoria en Torrevieja

Miércoles, 22 de octubre 2025, 02:00

Houssame Benabbou está de vuelta. Y lo hace por la puerta grande. El atleta de Talayuela reaparecía este domingo con victoria en la Media Maratón de Torrevieja al imponerse con un tiempo de 1h06:54 por delante de Iván Hernández y Antonio Martínez. Houssame Benabbou volvía a competir después de casi dos años inactivo por un accidente de tráfico que además de las lesiones físicas le dejó secuelas psicológicas y de las que ya está totalmente recuperado.

