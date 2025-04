El atleta Álvaro Martín vuelve a casa como bicampeón de Europa de 20 km marcha

El marchador Álvaro Martín Uriol ha vuelto este martes a Llerena para compartir su medalla de oro con todos su paisanos, familia y amigos. El ... llerenense conseguía revalidar el título de campeón de Europa en 20 kilómetros marcha el pasado sábado al vencer en Múnich. Martín, tras cuatro años de reinado, mantendrá su corona de la marcha continental otros cuatro años más.

El llerenense ganó la carrera con una marca de 1:19:11, mejor marca personal, por delante de Karlstrom (1:19:23) y de Diego García (1:19:45), que fue bronce. El extremeño estuvo en el grupo de corredores que lideraban la carrera desde el inicio. Tras un cambio de ritmo de Perseus Karlström, Martín Uriol se puso al frente y no perdió ritmo. El de Llerena defendía su corona continental de hace cuatro años, cuando se proclamó campeón de Europa en Berlín, tras una escapada en solitario que le permitió entrar en cabeza en meta. «Cuatro años más. #EuropeanChampion», firmaba después en sus redes.

Martín ha llegado a Llerena en la tarde de este martes con esa nueva medalla. El Ayuntamiento de la localidad ha programado una recepción oficial al campeón para rendirle homenaje. La celebración ha arrancado a las 20 horas en el salón de plenos del Consistorio.

HOY

Tras la recepción, el atleta ha salido al balcón para saludar a los vecinos que se han concentrado en la plaza de España para felicitarle por su nuevo logro. El llerenenese recibió así el multitudinario homenaje de sus vecinos.

«Esto es un deporte individual y solo uno se sube al podio, pero toda la gente que vibra, que trabaja, que disfruta contigo… Eso es lo bonito, el poder compartir», iniciaba el marchador.

«Siempre me he sentido muy orgulloso de mi tierra. No sé si habéis notado que a los comentaristas les tengo órdenes dadas para que digan 'Llerena, Extremadura'. Son esos pequeños detalles que a lo mejor para otras personas que son de una gran ciudad les sería indiferente, pero para nosotros, que somos gente humilde, pero no menos que nadie, nos llena de satisfacción demostrar que, aunque con un poco más de dificultades que las personas que viven en las grandes ciudades, podemos lograr cumplir grandes objetivos», expresó Martín.

Con respecto a la nueva medalla, el atleta manifestó que es «muy difícil conseguirla». «Hace cuatro años lo hice y ya fue un sueño. Volver a repetirlo es la leche. Ahora espero luchar por otros objetivos más ambiciosos», concluyó, no sin antes volver a agradecer todo el apoyo y las felicitaciones que ha recibido en la última semana.