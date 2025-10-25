HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

VOLEIBOL

El Arroyo, a resarcirse en su visita a Covadonga

Sábado, 25 de octubre 2025, 02:00

El Extremadura Arroyo visita este sábado al RGC Covadonga en el Pabellón Braulio García de Gijón (17.00 horas). El equipo extremeño viaja con la intención de llevarse los tres puntos en juego después de la dolorosa derrota en casa por 2-3 ante el Torrelavega. El Arroyo trata de pasar página y recobrar el nivel de confianza tras una buena semana de entrenamientos. Pablo Alonso destaca de su rival la juventud y reconoce «que no ha tenido mucha suerte en el inicio liguero, pero que poco a poco va haciendo bien las cosas», apunta el técnico del Arroyo.

