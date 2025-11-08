HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

VOLEIBOL

El Arroyo necesita ya un punto de inflexión

Sábado, 8 de noviembre 2025, 01:00

El Extremadura Arroyo afronta este sábado, a las 17.00 horas, en el Municipal arroyano, el partido de la sexta jornada del grupo A de Superliga Femenina 2 que le enfrentará al Madrid Chamberí. Un equipo que en opinión del técnico extremeño, Pablo Alonso, «es un conjunto en plena renovación». Respecto a su escuadra considera crítica la situación, al ocupar la penúltima plaza de la tabla clasificatoria tras sumar cinco derrotas consecutivas, «esperamos que este partido represente un punto de inflexión».

