El Arroyo mejora ante el Madrid Chamberí, pero no lo suficiente

Redacción BADAJOZ. Domingo, 9 de noviembre 2025, 01:00

El Extremadura Arroyo mejoró este sábado su rendimiento de juego de forma notable ante el Madrid Chamberí, pero al final terminó perdiendo por 1-3 (16-25, 23-25, 25-18 y 12-25), en un partido en el que firmó su sexta derrota consecutiva en el grupo A de Superliga Femenina 2.

Teniendo en cuenta que sus dos próximos compromisos ligueros le depararán enfrentamientos con los dos primeros conjuntos de la clasificación, Santa Cruz Cuesta Piedra y Voleibol Leganés, la situación del conjunto arroyano, penúltimo, adquiere ciertos tintes dramáticos.

En el apartado anotador, la jugadora brasileña de equipo extremeño Sara Gabrielly lideró el partido con 18 puntos, por delante de Carol Afán (9) y Desirée Castaño (8), mientras en el bando capitalino destacaron Kelly Niece (17), Grayce Batiste (13) y Sara (Morúa 9).