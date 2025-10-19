El Arroyo desaprovecha un 2-0 y cae en casa
R.H.
Domingo, 19 de octubre 2025, 02:00
El Extremadura Arroyo desaprovechó ayer una gran oportunidad de batir a uno de los favoritos de la competición, el CV Torrelavega, y tras mandar en ... el marcador por 2-0 y 17-10 en el tercer set, terminó perdiendo por 2-3 ante un equipo que encontró en su punta Lydia Alonso a una jugadora brillante en ataque. Dio un recital con ataques principalmente por zona '2' y zagueros ('1'), que permitieron a su equipo remontar.
