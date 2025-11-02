HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este sábado, 1 de noviembre, en Extremadura?
VOLEIBOL / SF2

El Arroyo continúa en caída libre

Domingo, 2 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El Extremadura Arroyo no da signos de mejora y ayer, en la cancha del Astillero, sumó su cuarta derrota consecutiva cayendo por 3-0 (25- ... 17, 25-15 y 25-22), otro tanteo y otro resultado inapelables que le sitúan provisionalmente penúltimo de la clasificación. El equipo extremeño volvió a firmar una pobre actuación en ataque, carente de eficacia, bajos porcentajes en recepción y una defensa en segunda línea muy lejana de la que ha llegado a concretar hace no mucho tiempo. En el apartado anotador destacó Desirée Castaño con 12 puntos, por delante de Sara Gabrielly (11) y Juana Giardini (6), mientras en el bando cántabro brillaron Anamaris Díaz (16), Marta Sarabia (13) y Paula Caloca (12).

