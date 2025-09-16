HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La facultad de Ciencias se proclamó campeón absoluto del Trofeo Rector del curso 2024-25. SAFYDE
Deporte universitario

Arranca una nueva edición del Trofeo Rector

La UEx abre el plazo de inscripciones el lunes 22 de septiembre con la novedad del pickleball a sus diez modalidades deportivas

R. H.

Badajoz

Martes, 16 de septiembre 2025, 11:44

Con el inicio del nuevo curso 2025-26 se pone en marcha la competición deportiva más veterana y popular de las que se celebran en la Universidad de Extremadura. Acumulando ya más de cuatro décadas de existencia y tras las novedades introducidas en la normativa el pasado curso 2024-25, el Servicio de Actividades Físicas y Deportivas, dependiente del Vicerrectorado de Extensión Universitaria, sigue contando con la firme convicción de que el Trofeo Rector no dejará de crecer y aumentará la participación de todos los miembros de la UEx, una vez se consolide la participación por facultades y escuelas, junto con los colegios mayores y las residencias universitarias.

Se mantiene la habitual oferta deportiva, con baloncesto, fútbol, fútbol-sala, fútbol-7, voleibol, ajedrez, pádel, bádminton, tenis y tenis-mesa, a las que se suma, en este curso 2025-26, una modalidad cada día más en auge como es el pickleball, que combina elementos del tenis, bádminton, pádel o tenis-mesa. Como en años precedentes, y para favorecer la máxima participación de todas las personas interesadas, se vuelve a permitir la configuración de equipos mixtos en las modalidades de equipo. En cuanto a los deportes individuales, los participantes también defenderán los colores de su centro de matriculación o de la residencia o colegio mayor en el que residan durante todo el curso académico.

El plazo de inscripción se inicia el lunes 22 de septiembre, permaneciendo abierto hasta el domingo 28, incluido, y con la previsión de que la competición dé comienzo en la tercera semana de octubre.

Para finalizar, el SAFYDE anima a todos los universitarios a participar en la configuración de los equipos arbitrales, actividad que entiende como primordial y fundamental para que la competición se lleve a cabo de forma exitosa. Para dicha labor se facilitarán todos los medios precisos y, por supuesto, se seguirá contando con remuneración económica para los árbitros, como en anteriores ediciones.

Ya se puede hacer la inscripción para árbitro del Trofeo Rector, a través del enlace bit.ly/trofeo-rector-uex, en el que, además, se encuentra alojada toda la información detallada de la competición: normativas, inscripciones, calendarios, clasificaciones...

