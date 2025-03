Ares Masip denuncia una agresión sexual en la Copa del Mundo: «No paraba de frotar su pene por mi cuerpo»

Isaac Asenjo Madrid Miércoles, 4 de diciembre 2024, 13:44 | Actualizado 18:33h. Comenta Compartir

Solían coincidir durante las competiciones pero ella le negaba la palabra después de que él hiciera apología de la violencia sexual tras la sentencia del caso de La Manada, unos hechos que convulsionaron a la sociedad española en julio de 2016. Así lo cuenta en el diario Ara la ciclista Ares Masip, tres veces subcampeona de España de enduro, una modalidad tradicional de la mountain bike, que denuncia en un vídeo publicado en sus redes sociales haber sido víctima de abusos sexuales por ese mismo compañero de disciplina durante la disputa de la Copa del Mundo de MTB en Leogang (Austria) el año pasado, en junio de 2023. Acusación que también ha realizado a los Mossos d'Esquadra y a la Unión Ciclista Internacional (UCI), quien organiza la competición.

En una grabación realizada en instagram, y que cataloga la deportista como «el vídeo más complicado que he grabado», acompañado de las etiquetas «no es no» y 'Metoo', aquel movimiento transformador iniciado de forma viral como 'hashtag' en las redes sociales en 2017 para denunciar una agresión sexual, la joven leridana de 29 años relata que su dramática experiencia se inició en el paddock, una zona privada donde se encuentran los equipos técnicos y la infraestructura necesaria para la competición. «Había sido una carrera muy larga, estaba muy cansada. Él vino sobre las tres de la madrugada e intentó forzarme a mantener relaciones sexuales en el interior de mi furgoneta», señala la joven que ahonda en que tuvo que forcejear durante un tiempo indeterminado con el otro ciclista, un hombre más fuerte que ella.

En su relato, la deportista denuncia que en ningún instante dio su consentimiento al agresor y relata hechos muy graves: «Yo me negué desde el primer momento. Él no paraba de frotar su pene por mi cuerpo, me intentaba besar y no paraba de insistir. Yo sólo le pedía que parase, que no quería, Quise gritar, apartarlo o irme. Cada vez iba insistiendo más, me intentaba dar besos, me intentaba tocar y bajar los pantalones, repitiendo que me violaría mientras me intentaba desnudar».

«Cada vez sentía más asco»

Tras lo sucedido, la ciclista reconoce que trató de olvidarlo y no hacer pública su denuncia después de que otros compañeros a los que trató de explicarles lo ocurrido, bromearan con un tema tan delicado. No obstante, al saber que su agresor habría intentado hacer lo mismo a otra corredora, que pide mantenerse en el anonimato, ha decidido sacar a la luz los hechos. «Cada vez sentía más rechazo, más asco y más rabia. A nivel judicial no sé qué pasará porque no está siendo un proceso fácil pero lo quería hacer público porque, desgraciadamente, estas situaciones son mucho más frecuentes de lo que pensamos. Rompo el silencio porque creo que es posible construir una sociedad más justa y más segura. ¡Ya basta de tanta impunidad!». Desde aquel día en Austria, la trayectoria deportiva de Ares ha cambiado, tal y como afirma en el citado medio catalán. «Casi no he ido a carreras, en parte porque no quería coincidir con él. El último año sólo he hecho tres, cuando antes corría 15 o 20», señala, ahondando en que es sabedora de que se le cuestionará y «estigmatizará», pero confía en que sirva para «frenar la cultura de la violación».

Tras conocerse públicamente el caso de Masip, con licencia deportiva en Andorra, la presidenta de la Federación de Ciclismo del país de los Pirineos, Carolina Poussier, no dudó en apoyar a la víctima y se puso a disposición de la UCI para recabar información sobre este y otros casos similares que hayan podido suceder.

«La federación está trabajando con un protocolo de prevención y actuación para que estos casos no sucedan. Este hecho ha acelerado todo el proceso y mañana nos pondremos a trabajar para mejorar este protocolo», señaló Poussier en declaraciones a los medios de comunicación.