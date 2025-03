Ana Peleteiro: «Me despertaba teniendo relaciones sexuales sin consentimiento»

Isaac Asenjo Madrid Lunes, 9 de diciembre 2024, 10:23 | Actualizado 15:37h. Comenta Compartir

«Me despertaba por las noches teniendo relaciones sexuales sin consentimiento. Y aún así me quedé. Cambió absolutamente todo de mí, desde la vestimenta, al pelo, la forma de actuar con mi familia, distanciarme de muchísima gente, y aún así me quedé». Ana Peleteiro (Ribeira, 1995) compartió en la red social TikTok un impactante testimonio en una grabación de más de cinco minutos en los que enumera vivencias de enorme gravedad sobre una de sus exparejas.

La campeona de Europa y medallista mundial y olímpica de triple salto, denunció a través de un vídeo, haber sido sometida a maltrato psicológico y a relaciones sexuales sin consentimiento por parte de un exnovio, del cual prefiere no dar el nombre. Casada con Benjamin Compaoré, que también es su entrenador y el padre de su hija, solo se le conoce una pareja antes del deportista francés, el portugués Nelson Évora, también especialista en la prueba de triple salto, prueba en la que logró un oro en Pekín 2008. Ambos fueron novios entre 2016 y 2021, y de él dijo hace unos meses durante una entrevista con David Broncano en La Resistencia, que «ojalá esa relación hubiese durado menos, puf, que pereza». Además, en una charla con Yo Dona, la atleta habló sin tapujos de que su ex le controlaba a quién seguía en Instagram y que no le dejaba tener a otros deportistas entre sus seguidos.

Con semblante serio e interrupciones en las que toma aliento, la atleta gallega, madre e 'influencer', detalla en una grabación que suma ya más de 25.500 likes y más de 400 comentarios, abusos y amenazas. «Me decía que si no manteníamos relaciones sexuales siempre que él quería, deterioraría la relación y que, al fin y al cabo, quien no comía en casa comía fuera. Y que si luego me era infiel, que tampoco me sorprendiese», dice la deportista, que se quedó a escasos ocho centímetros de una nueva medalla olímpica en los últimos Juegos de París, y que se unió al 'trend' de la red social 'Y aún así me quedé', en el que las mujeres comparten sus experiencias en relaciones en las que sufrieron maltrato. «Ojalá esto sirva para que otras niñas no se queden, al menos tantas veces», señala la plusmarquista nacional, que compartió detalles sobre las dolorosas experiencias vividas y explicó cómo llegó a permanecer en esa relación, pese a las reiteradas señales de alarma.

@apeleteirob Y aunque parecia imposible consegui salir y ser la mejor fuerte, valiente y feliz que soy hoy en dia ❤️‍🩹 ♬ sonido original - Ana Peleteiro

«Decía que no hablaba públicamente de nuestra relación para protegernos porque el que no sabe no estropea. Y aún así, me quedé», comenta la atleta, que iba para bailarina pero acabó volando sobre las pistas de atletismo y suele sortear con asiduidad haters en las redes sociales. La atleta también relató cómo su expareja tomaba medidas para evitar ser descubierto, como el uso de un protector de pantalla opaco para que nadie pudiera ver su teléfono. «Discutía conmigo y me amenazaba con dejarme cada vez que subía stories con él de cosas del día a día. Y aún así, me quedé. Tenía amigas nuevas cada mes y se inventaba películas de que eran amigas de hacía mil años y era mentira. Y aún así me quedé, porque me lo creía», indica la atleta.

«Cada vez que sospechaba que estaba hablando con otra persona más, con otra chica más, pues intentaba o estaba a punto de descubrir una infidelidad, me decía que estaba completamente loca, que eran invenciones de mi cabeza. Y que iba a acabar rompiendo nuestra relación por tanta desconfianza. Y aún así, me quedé» relata la medallista olímpica.

El duro testimonio finaliza con un mensaje dirigido a quienes puedan estar en situaciones similares: «Si os identificáis con alguna de estas señales, por favor, salid corriendo. Nunca vais a ser felices y os están haciendo muchísimo daño. Intentad ir a terapia, porque salir de una relación con un narcisista es muy complicado. Con ayuda y con personas alrededor que te quieren puedes salir y empezar de cero, y vivir un amor real, bueno y bonito». La atleta, tras la publicación, ha recibido el apoyo de sus seguidores y su valentía ha sido aplaudida, marcando un ejemplo de resiliencia y fortaleza.