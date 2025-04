La continuidad de la marcha en los Juegos está en el alero. Primero se suprimió la prueba de los 50 kilómetros y la de los ... 35 se ha sustituido por un relevo mixto de cara a París 2024, decisión que tuvo oficialidad este mes de abril, 14 meses antes de la cita gala. El llerenense Álvaro Martín, que lamenta que la Federación Española se haya puesto de perfil sobre este asunto, teme que estos movimientos sean la antesala de la desaparición de su disciplina en el evento de los cinco aros, cuyo viraje puede ser letal para el atletismo. Una visión que comparten sus homólogos, con los que se está movilizando, como ya ocurriera en la víspera del Europeo en Podebrady, donde portaron una pancarta reivindicativa.

–Por fin les recibe la Federación Española, ¿qué se ha sacado en claro?

–No iba con unas esperanzas muy grandes. Se basaba primero en recibir información, porque Raúl Chapado, presidente de la Federación, es el director de competición de World Athletics y ha estado en el proceso de negociación con el COI. De todas las noticias nos hemos enterado por Twitter y la prensa. Nos dice que hay cierta confidencialidad y que no nos podía decir mucho más, pero este proceso lleva ya más de tres años.

–Las sensaciones no son nada buenas entonces.

–Son de esas reuniones de las que sales peor de como has entrado. No sabemos nada y esa puerta está cerrada. No creo que le venga bien para su imagen que salgamos así, en vez de hacer, al menos, algo simbólico y que se tranquilicen un poco las cosas.

–¿Cuándo tienen previsto darles información al respecto?

–Dice que no nos puede garantizar nada y mi respuesta es '¿nos vamos a enterar un mes antes de los Juegos de Los Ángeles si quitan la marcha?' No es manera de proceder. ¿Cómo vamos a estar entrenando sin saber si vamos a poder ir?

–Pero entonces, ¿cuál es la posición de la Federación?

–Raúl Chapado (el presidente) nos dice que World Athletics está defendiendo a muerte la marcha y demoniza al COE argumentando que es gente sin escrúpulos que solo ve el dinero, que no les interesa el deporte. Yo le digo, 'vale, ellos son los malos, pero entonces respáldanos'. Queremos emitir un comunicado y no es lo mismo que lo firmen cuatro atletas a que tengamos el apoyo de una institución, y él se negó, sostenía que tenía que ser a título individual. Ahí está la verdadera tensión y lo gordo de todo esto.

–Se sospecha que existe un conflicto de intereses en esa postura.

–Se habla de que Chapado va a acceder a la vicepresidencia de World Athletics y supuestamente nos usa como moneda de cambio. Son rumores, pero lo pones en situación, pides ayuda y te dicen que no y eso te hace dudar. La puerta de la Federación la tenemos cerrada, pero seguiremos llamando a otras.

–La reunión, además, se ha producido tras varios intentos y después de la presión ejercida en el Europeo.

–Llevamos pidiéndolo desde mayo, montamos revuelo en Podebrady y tuvo que aceptar. La solicitamos para el viernes pasado por la tarde, porque la mayoría de los técnicos tienen otros trabajos, y la ponen un lunes a las 10 de la mañana. Nos hicieron ese feo para que fuéramos los menos posibles, o al menos es lo que nos da a entender.

–¿Cuál es el siguiente paso?

–La intención es hablar con Alejandro Blanco, presidente del COE, porque Samaranch Jr. es vicepresidente del COI y, como es español, queremos agotar esa vía. El palo de que la Federación nos cierre la puerta nos pilla de sorpresa, teníamos un plan de acción y sin ella hay que cambiar.

Ampliar Reivindicación de los marchadores en el Europeo de Podebrady.

–Los atletas españoles están tomando la iniciativa.

–La reivindicación del Europeo la propusimos nosotros. Todo el mundo está expectante para ver quién da el primer paso y cuando se dé ir detrás. No es que estemos liderando nada, estamos en contacto con marchadores de otros países y si vamos al COI debemos ir una representación a nivel mundial.

–¿La desaparición de la marcha en los Juegos es más que una posibilidad?

–Esa propuesta está en la mesa y, no solo la marcha, van a seguir otras disciplinas del atletismo. Se lo dije a Raúl Chapado, 'o lo paráis ya o después será tarde'. Él mismo nos reconoció que hay otras pruebas en riesgo. Deberían tener un plan de acción, pero en esos ámbitos se mueven unos intereses que se nos escapan y todo eso te hace pensar mal.

–¿Qué le parece la modalidad de relevo mixto para París?

–Los experimentos con poco tiempo... Mal asunto, no pinta bien. No pedimos tener voto, pero al menos voz, porque toman las decisiones personas que no vienen del deporte y eso asusta. Pedimos que el relevo fuera de cuatro en vez de dos, porque si sale un hombre, hace 10 kilómetros y tiene que esperar 40 y pico minutos a que acabe la mujer para salir de nuevo, y ella luego lo mismo... Eso no se ha hecho ni en el atletismo ni en ningún deporte. Fisiológicamente es un palo fuerte para el cuerpo.

–Y cambia por completo la preparación.

–Yo ahora voy a hacer en el Mundial los 35 y es contraproducente mi preparación para el año que viene si quisiera hacer el relevo. Que avisen a 14 meses de los Juegos es una faena. Lo que han hecho es una chapuza. Son distancias de velocidad y la marcha es de larga duración, es como si en el ciclismo estás acostumbrado a puertos de montaña y te meten a correr en un velódromo.

–Muchos le otorgan el rol de líder, pero usted no se identifica con él.

–Todos estamos metidos en esto y cada uno hace en proporción a lo que le corresponde. Yo tendré que dar más la cara que un chaval de 18 años porque estoy dentro de la élite mundial. Otros compañeros en los despachos se están matando pero no dicen nada en las redes, pero eso no quiere decir que no estén dando la cara.

–Pero usted siempre ha defendido mucho los derechos de su colectivo.

–Yo soy asambleario de la Federación y representante de los atletas extremeños y la gente quiere que hagas algo, que te muevas. Lo que pasa es que también me manifiesto en Twitter y eso está yendo en mi contra, porque hay un bulo de que voy a presentar una candidatura a la presidencia de la Federación, pero es mentira. Como estoy siempre movilizándome, dicen eso, pero no nos equivoquemos.

–Lo que está claro es que no se casa con nadie.

–Antes de llegar Raúl en 2016 yo ya daba caña a la Federación y si se va él seguiré defendiendo lo mismo. Yo estoy en la asamblea y tengo acceso a las cuentas y veo cosas que no son justas, pero no es algo personal.