Ni AVE ni altas prestaciones ni tren rápido ni vías electrificadas, la alta velocidad extremeña pasa por La Granadilla y tiene en sus pistas de ... atletismo el carril de máxima aceleración. Ahí no hay piruetas lingüísticas ni engaño posible y sí una certeza como el oro reluciente que brilla colgado del cuello de David García Zurita. La medalla que muestra con una sonrisa igual de brillante a sus compañeros del Club Atletismo Badajoz. El campeón precoz. A sus 17 años acaba de conquistar el título en el Europeo Sub 18 en los 400 metros. A golpe de récord de España. Y es que los destroza casi con la misma rapidez que recorre los 100, 200 o los 400 metros.

Es el chico de oro del deporte extremeño y la gran esperanza del atletismo español. Desde que llegó de Jerusalén acapara todos los flashes, pero David García sigue siendo el mismo adolescente tímido que va todos los días a entrenar, estudia y se divierte con sus amigos. «Mi vida no ha cambiado mucho. Sigo siendo un chaval de 17 años recién cumplidos que ha ganado un título importante», apunta con cierto sonrojo.

Pero la alta velocidad extremeña no es solo el diamante en bruto de David García Zurita. En Badajoz se produce todo un fenómeno. Luis Carretero ha conseguido pulir un grupo de velocistas que ya son habituales en los podios nacionales desde la base. Jorge Hernández, Matilde Pineda y antes Vicente Antúnez, el primero de todos y a quien una lesión de rodilla ha frenado su enorme proyección entre los mejores de España sub 23. Jorge Hernández es el actual campeón de España sub 18 en los 100 metros y también estuvo en el Europeo de Jerusalén, el más pequeño de la selección española y alcanzó las semifinales. «Es un año más pequeño que los chavales que han ido y a estas edades se nota muchísimo. Si valorásemos solo atletas de 2006 me atrevería a decir que ha estado el primero o entre los tres primeros de Europa de su año. Ha sido espectacular. Si el año que viene hubiese Campeonato de Europa seguramente estaría peleando por las medallas», destaca su entrenador.

Ampliar David García Zurita muestra el oro a sus compañeros Vicente Antúnez y María Vázquez y al presidente Jorge García-Doncel. J. V. ARNELAS

David García comparte su medalla con sus compañeros, les hace partícipes de su gran éxito. «Me han ayudado y apoyado desde el principio», sostiene la joven perla del atletismo español. En el Club Atletismo Badajoz son como una gran familia. «Es un grupo de amigos magnífico que se ayudan y están siempre pendientes los unos a otros. En Jerusealén Jorge lloraba cuando ganó David y en Jerez David lloraba cuando ganó Jorge. Vicente también soltó alguna lagrimilla por teléfono. El grupo se volvió loco. La clave es la cohesión que hay y el buen trabajo que hacen. Esperemos que el grupo siga creciendo y sumando muchos éxitos», añade Luis Carretero. El campeón de Europa cuenta que ya le tiene reservado un sitio en su habitación. «La voy a colocar con las demás medallas nacionales, pero claramente es la más importante y estará en todo el medio».

A Extremadura no llegará la alta velocidad, pero David García siempre llega puntual a su cita con el podio. Sobre esos 46.67 segundos que han revolucionado al atletismo español lo recuerda como si tal cosa. «Las semifinales pasamos con la mejor marca y fue un buen plus de motivación de cara a la final. En la final fuimos tranquilos, motivados, nerviosos y salió como salió con esa pedazo de marca y el carrerón que hicimos». Aunque reconoce que su objetivo era el oro, no pulverizar otro registro. «En ese momento iba a ganar, iba a por puesto, no pensaba en ninguna marca y al final es como salen las cosas, sin obsesionarse en la marca y a ganar», expone. David García ya había establecido este año el récord de España sub 18 en 300 metros (34,19) y con 14 años batió todas las plusmarcas nacionales sub 16 en los 60, 100 y 300 metros. Se encuentra con piernas y la próxima semana en Huelva quiere más. «Me gustaría intentar un récord de España en 100 y 200 y cerrar una temporada de ensueño», avisa. El atleta pacense quería bajar el telón en el encuentro onubense, pero el Mundial Sub 20 de Cali le espera en agosto al ser convocado para formar parte del relevo 4x400.

Ampliar El velocista pacense David García con la medalla de oro de campeón de Europa sub 18. J.. V. ARNELAS

Ninguna distancia se le resiste, aunque ya no tiene dudas sobre su especialidad. «En el 400 eso ya está claro, la que lleva insistiendo mi entrenador y parece que tiene razón», zanja el flamante campeón de Europa. Luis Carretero lo refrenda. «Vamos a seguir jugando con todas, pero más centrados en el 400».

Su entrenador no piensa más allá de los objetivos marcados y en que David García disfrute del camino. «Tiene 17 años recién cumplidos y podrá llegar donde la vida le marque. Nos ilusiona mucho el camino y por qué no verlo en las cotas más altas. No nos ponemos ningún techo, le quedan muchos años de construcción y en los 400 más todavía porque necesita un trabajo de resistencia que no es recomendable tan pequeño».

Vicente Antúnez se prepara para volver a la competición la próxima temporada después de un año complicado por las lesiones y sus estudios universitarios. Los duelos con David García en el 400 prometen. «Esperemos que el año que viene más asentado vuelva a las pistas porque con David habrá carreras bonitas aseguradas. Vicente apadrinó a David desde pequeñito, para David ha sido su referente y los dos están deseando correr juntos», apunta Luis Carretero. El entrenador y director deportivo del Atletismo Badajoz lamenta que en este tipo de deportes con tan escasos recursos y que requiere tanto sacrificio la progresión de un atleta se corte por los estudios y muchos talentos se queden por el camino. «El corte en la Universidad es importante y por desgracia cuando no puedes vivir del deporte tienes que hacer una carrera profesional y tomar decisiones importantes», sostiene.