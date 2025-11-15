HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

VOLEIBOL

El Almendralejo, a seguir la racha ante el Collado

Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El CV Almendralejo recibe al Collado Villalba este sábado en el Pabellón San Roque (17.00 horas) con el objetivo de prolongar su buena racha. El equipo de Antonio Morán quiere refrendar su gran momento después de sus dos victorias consecutivas ante Parla y Valencia y escalar posiciones en la clasificación, si bien es cierto que su situación es engañosa al contar con dos partidos menos. Después de ese segundo fin de semana de parón, los extremeños parecen haber dejado atrás su mal inicio de dos derrotas en las que ni siquiera pudieron anotarse un set.

