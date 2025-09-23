Alberto Ginés, firme a semifinales del Mundial

R. H. Martes, 23 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Alberto Ginés va en serio en el Campeonato del Mundo de Escalada que se disputa en Seúl y da un golpe de autoridad para clasificarse como líder para las semifinales del viernes. El campeón olímpico cacereño volvió a mostrar su excelente estado de forma que le llevó a conquistar el título de la Copa del Mundo y fue el mejor de la ronda clasificatoria de la modalidad de dificultad siendo el único capaz de hacer top en las dos rutas propuestas. El viernes buscará la final del Mundial.

