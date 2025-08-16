HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

David García Zurita no pudo clasificarse para el Mundial en la prueba masculina del 4x400.
Atletismo

El 4x400 de David García Zurita, lejos de la mínima para el Mundial de Tokio

El equipo español del relevo largo logró su mejor marca de la temporada, pero no pudo bajar de los tres minutos

R. H.

Badajoz

Sábado, 16 de agosto 2025, 21:17

David García Zurita buscaba con el equipo nacional masculino del 4x400 el billete que le permitiera participar en el Mundial de Tokio que se celebra el próximo mes de septiembre. Para ello, necesitaban rebajar considerablemente el récord de España en la Diamond League que se disputa en Polonia, la última bala con la que contaban en la recámara.

El velocista pacense concurría a la prestigiosa cita con Julio Arenas, Markel Fernández y Bernat Erta (con Nicolás Campos de reserva). Cuajaron una gran actuación, logrando su mejor marca de la temporada, pero no fue suficiente para clasificarse para la cita mundialista. Acabaron segundos con 3:01.82, pero necesitaban bajar de la frontera de los tres minutos. El ganador de la prueba fue Hungría con 3:01.46.

Aunque se esfuma de esta manera la opción de participar en la prueba masculina, David García Zurita sí estará en la cita japonesa como integrante del combinado español del relevo largo mixto.

