Kini Carrasco: «Me arrodillé en meta y le saqué el anillo. Me apetecía que fuera algo grande» El atleta paralímpico cacereño ha conquistado en Bilbao el título de Campeón de Europa de Duatlón y en la línea de meta, ha pedido matrimonio a su pareja, Natalia Manzano

El extremeño Kini Carrasco (Cáceres, 16 de enero de 1965) está de enhorabuena. El atleta paralímpico acaba de conquistar en Bilbao su séptimo título consecutivo de Campeón de Europa de Duatlón en la categoría PST3 y en la línea de meta, ha pedido matrimonio a su pareja, Natalia Manzano. «Ha dicho sí», anuncian desde la Federación Española de Triatlón, que se ha hecho eco de este momento en sus redes sociales.

La sorpresa la tenía bien atada. El atleta extremeño tuvo que tramitar los permisos ante las federaciones internacional y nacional de triatlón para poder pedirle matrimonio a su pareja al tratarse de una competición oficial. De hecho, sus compañeros de la federación española han sido los que le han guardado la caja con el anillo de pedida hasta que ha terminado la carrera.

Carrasco entró el primero en meta, adelantando durante la carrera a su pareja, que también competía. Con el oro ya colgado, el extremeño volvió a entrar en el circuito al encuentro de Fátima Manzano, con la que mantiene una relación desde hace dos años, para entrar con ella en meta. Estaba todo medido. En el momento en el que la atravesaron, «me arrodillé y le saqué el anillo. Quería que fuera algo grande». Ella, confiesa, se puso a llorar y a temblar. «Ha sido una sorpresa total», confirma Fátima Manzano, durante el viaje de Bilbao a Cáceres, donde los dos estarán mañana en la organización de la media maratón.

Boda a la vista en Cáceres

No tuvo ni que tirar de la fórmula clásica del 'te quieres casar, conmigo' ni esperar el 'sí, quiero'. «Cuando abrí la caja y vio el anillo, directamente lo cogió y se lo puso». El 10 de junio del próximo año «siempre que las competiciones nos los permitan», anuncian, se casarán en el Palacio El Trasquilón de Cáceres.

Carrasco fue distinguido con la Medalla de Extremadura en el año 2021. «Como no podía ser de otra manera, la noticia la he recibido entrenando. No sabía ni qué decir en ese momento porque es el mayor regalo que se puede recibir», contó entonces.

En 2007, Cáceres le había nombrado Hijo Predilecto por sus méritos como atleta paralímpico y por su compromiso con la ciudad. «Kini es un ejemplo de superación. Ha sido nuestro embajador por todo el mundo y defiende Cáceres con todo su corazón», señalaba la entonces alcaldesa, Elena Nevado, en el acto oficial de su nombramiento.

Como ya se ha contado, el atleta se reinventó después perder su brazo izquierdo en 1985 tras sufrir un accidente de tráfico. Hasta entonces jugaba el baloncesto, pero halló en el atletismo una vía de escape. Disfrutó la experiencia de participar en los Juegos Paralímpicos de Seúl 1988, Barcelona 1992 y Sídney 2000.

Dio paso al triatlón y ahora tiene como reto acudir a París 2024. «Es un reto muy importante porque tengo que intentar que mi cuerpo aguante tres años a este nivel. Meterme en unos Juegos con 59 años sería una auténtica pasada, pero es algo que veo factible objetivamente», indicaba en una entrevista concedida a HOY.