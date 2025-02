Los vigilantes del cielo de París

En los jardines de Los Inválidos, el complejo arquitectónico que alberga la tumba del emperador Napoleón en París, un equipo anti-dron de la Policía Nacional española trabaja en coordinación con la Gendarmería francesa vigilando el cielo de París. Su misión se extenderá el tiempo ... que duren los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024 en diferentes puntos de la capital francesa.

Ampliar Un agente español y un gendarme vigilan desde los tejados de la capital Beatriz Juez

De los 1.750 miembros de las fuerzas del orden extranjeras que están presenten en Francia, 314 son policías nacionales y guardias civiles que España ha enviado a petición del gobierno francés para reforzar la seguridad de las Olimpiadas.

Doce policías nacionales forman parte del equipo anti-dron enviado a París. Todos ellos son operadores de sistemas anti-dron, pilotos de dron y tienen formación en policía aeronáutica a nivel nacional. En la capital francesa están integrados en la Lucha Anti-Dron (LAD) de la Gendarmería gala, junto a agentes de la Policía de Qatar.

«El trato que nos ha dado (la gendarmería) es espectacular. La verdad es que nos sentimos muy bien acogidos, muy cómodos trabajando. Todo lo que sea colaboración, coordinación, intercambio de ideas de experiencias es positivo», explica a este periódico el inspector jefe Ángel Siles, responsable del área de Seguridad y Protección Aérea de la Unidad Aérea de la Policía Nacional.

«Lo que hacemos es desplegar nuestro personal y nuestro sistema anti-dron de detección y de neutralización en los puntos estratégicos que nos han sido asignados» para proteger una zona aérea concreta, cuenta Siles, mientras sus agentes están atentos al monitor del sistema anti-dron. Este domingo, debían proteger el espacio aéreo de la zona de Los Inválidos y de la sede olímpica donde se disputarán las pruebas de tiro al arco y una zona de 300 o 400 metros alrededor.

Su misión es clara

Su misión es clara: «Detectar y localizar drones no autorizados o como se suelen llamar también no colaborativos, es decir, drones que no sabemos qué finalidad tiene ese vuelo y desconocemos quién es el piloto que lo está haciendo. Tenemos una lista de drones que pueden volar. Y si no están autorizados, pues se neutralizan», cuenta el inspector jefe Siles, que recuerda que durante el tiempo que duren los Juegos Olímpicos y Paralímpicos está prohibido volar drones en París.

Cuando este agente habla de «neutralizar» no se refiere a destruir el aparato, sino a «inhibirlo», es decir, «impedir que el piloto pueda ordenar al dron lo que tiene que hacer. Lo que nos interesa sobre todo es frenar o eliminar la amenaza y también mucho localizar al piloto» para detenerlo.

Los sistemas anti-dron que utiliza la Policía Nacional y los que utiliza la Gendarmería francesa son bastante similares, lo que difiere, a veces, es el fabricante, explica. La Policía española ha viajado a París con sistemas portátiles de detección de drones y de neutralización.

«La Policía Nacional es quizá de los cuerpos de Europa que hace más despliegues anti-dron. Casi todas las semanas. Hacemos partidos de alto riesgo de competiciones europeas, manifestaciones y eventos como las cumbres políticas», explica el inspector jefe. Asegura que la amplia experiencia de sus equipos les permite afinar la capacidad de detección de sus sistemas anti-dron y obtener «muy buenos resultados». «Estamos aquí por eso precisamente», añade Siles, que no quiere revelar si han neutralizado o no yas drones durante su misión parisina.

La ceremonia inaugural

Siles reconoce que garantizar la seguridad de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos fue «un desafío» para todas las fuerzas de orden que participaron en el dispositivo y se muestra satisfecho porque «todo salió bastante bien».

El inspector jefe explica que entre los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 y los de París 2024 lo que más ha cambiado en cuanto a las amenazas es «el ciberterrorismo, los ciberdelitos, los ciberataques y los cibersabotajes. Esa es la principal amenaza. No porque sean las Olimpiadas, sino porque uno de cada cinco delitos es ya un ciberdelito».

La Policía Nacional participa por primera vez en un dispositivo de seguridad de unos Juegos Olímpicos. «Prestamos la colaboración sin dejar de atender nuestros asuntos en España, que está en el periodo estival. Tenemos la operación Turismo Seguro, la operación Verano y la operación Paso del Estrecho, que son tres operaciones importantes que tienen que quedar bien atendidas», recuerda Siles.

Formar parte del dispositivo de seguridad de unos Juegos Olímpicos es «un reto representar a España en este ámbito. De lo que más orgulloso me siento es cuando vamos por la calle y nos ven el uniforme y tantos ciudadanos españoles como mexicanos, argentinos y luego también muchos franceses o parisinos nos dan las gracias o nos saludan y se quieren hacer fotos con nosotros, porque les parece un motivo de orgullo que estemos aquí».

Para el inspector jefe de la Unidad Aérea de la Policía, lo principal de su misión parisina es «cumplir con el servicio y que todo salga bien, y que esta celebración, pues sea precisamente eso: una celebración en un espacio de libertad, de tranquilidad y de seguridad».