Támara Echegoyen y Marcus Cooper, abanderados de España en París: «Es la bandera más bonita del mundo»

Buscan constantemente situaciones para llevar sus cuerpos al límite, y se preparan psicológicamente para afrontar cualquier tipo de frustración. Marcus Cooper Walz (Oxford, 1994) y Támara Echegoyen (Ourense, 1984), campeones olímpicos de piragüismo y de vela, respectivamente, serán los abanderados del Comité Olímpico Español (COE) en la ceremonia de inauguración de los Juegos de París 2024, un acto que tendrá lugar a orillas del Sena, en pleno corazón de la Ciudad de la Luz. Un honor reservado a los deportistas que presenten un mejor palmarés en el momento de la elección y que no hayan sido abanderados en citas anteriores. En Tokio lo fueron Saul Craviotto y Mireia Belmonte, que se perderá la cita olímpica por primera vez en los últimos veinte años.

La vela es el deporte que más medallas olímpicas le ha dado a España a lo largo de la historia. Han sido un total de 21 (13 de oro, cinco de plata y cinco de bronce), una más que el piragüismo, que con 20 medallas es el segundo deporte más rentable para España en los Juegos Olímpicos. El COE, que ha oficializado a un mes de los Juegos a sus dos abanderados, ha sido fiel a sus criterios tras la renuncia de la piragüista de aguas bravas Maialen Chourraut -oro en Río 2016, plata en Tokio 2021 y bronce en Londres 2012- por competir justo al día siguiente de la ceremonia.

El misterio y el runrun continuó por unos días tras barajarse los nombres de Carolina Marín, oro en bádmiton en 2016 y lesionada antes de ir a Tokio), y Fátima Gálvez, tiradora al plato que logró oro en Tokio 2021, fue cuarta en Río y quinta en Londres. No obstante la regatista gallega -que acudirá a sus cuartos Juegos- tiene mejor historial olímpico que ambas, ya que además del oro en la clase Elliot 6m de Londres 2012 -junto a Sofía Toro y Ángela Pumariega- fue cuarta, ya en 49er FX, tanto en Río, junto a Berta Betanzos, como en Tokio, formando pareja con Paula Barceló. La regatista gallega saltará al agua dos días después de la inauguración oficial de los Juegos, y lo hará en Marsella, a 800 kilómetros de París. El equipo español desembarcará con la aspiración realista de subirse al podio en varias categorías.

«España me ha hecho como persona y deportista; me ha criado desde pequeño. Ser abanderado es algo muy exclusivo, y simbólicamente tan fuerte que no creo que pueda describirlo con palabras. Será un orgullo portar la bandera más bonita del mundo», señaló Marcus Cooper, primer abanderado español nacido fuera de nuestras fronteras, a este periódico. Con el rubio nacido en Oxford, criado en Mallorca y de sangre inglesa y alemana, no había ninguna duda. Como su compañera en la ceremonia está acostumbrado a cambiar de modalidad. Subió a lo alto del podio en K1-1000 en las olimpiadas celebradas en tierras brasileñas, donde dio el sorpresón con 21 años tras una espectacular remontada; y se bañó de plata en el K4 500. En París competirá en otras dos disciplinas: el K2 500 y el K4 500, en el que forma equipo con Saul Craviotto, policia nacional y quíntuple medallista olímpico. «No tengo miedo a perder. No firmo ninguno de los metales, quiero vivir el momento y luchar por lo que me corresponda», apunta quien dice tener su mayor talento en la cabeza, «lo único que tengo que controlar es a mí mismo». Aquel adolescente que se apuntó a dar golpes a la pala para ponerse en forma físicamente y ver los peces de colores del club náutico de Porto Petro, tiene la ambición máxima: luchar en París por dos medallas.

«Si te quedas siempre en todo lo que controlas, jamás llegas a aprender nada más de lo que controlas. Busco situaciones que me llevan al límite. No es cómodo estar siempre fuera de la zona de confort, pero para mí es la única forma de crecer», destacó en una entrevista reciente la primera española en hacer la Volvo Ocean Race, la vuelta al mundo a vela, en 2017 con el equipo Mapfre, y miembro del equipo femenino español, SailTeam BCN, que competirá en la Copa América de vela de este año en Barcelona. «Nos hemos ganado el lujo de estar en las quinielas, no solo por los resultados que ahí están, sino también porque con Paula hacemos un equipo con nivel suficiente como para luchar por las medallas», destacó la deportista, una de las deportistas más laureadas del deporte español, amén de una de las regatistas más versátiles del mundo de la vela por su facilidad para afrontar retos muy diversos. «Mis respetos para Maialen Chourraut, de la que cojo el testigo por no poder ser la abanderada al competir al día siguiente de la ceremonia. Sentimos que todo el país nos impulsa, nos sigue y nos hace sentir partícipes de su ilusión. Es una motivación extra».

A sus 40 años Támara no solo optará a medalla en París. También tendrá la oportunidad de portar la bandera española, algo que solo han hecho otras tres mujeres (Mireia Belmonte en Tokio 2020, Isabel Fernández en Atenas 2004 y Cristina de Borbón en Seúl 1988).

Palmarés de Marcus Cooper

Oro olímpico en Río 2016

Plata Olímpica en Tokio 2020

Oro en Campeonato del Mundo (2017, 2021, 2022)

Juegos Europeos (2023)

Oro en Campeonato Europeo (2017 y 2018)

Palmarés de Támara Echegoyen

Oro Olímpico en Londres 2012

Oro en Campeonato del Mundo (2013, 2016 y 2020)

Oro en Campeonato Europeo (2011, Helsinki)

Premio Nacional del Deporte en 2012