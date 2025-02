Sainz ata su futuro al fondo de la parrilla: correrá en Williams

David Sánchez de Castro Lunes, 29 de julio 2024, 17:54 Comenta Compartir

No habrá que esperar más. Aunque se rumoreaba que iba a ser inmediatamente antes del GP de Países Bajos, donde volverá la Fórmula 1 después del parón veraniego, la escudería Williams y Carlos Sainz han anunciado la noticia del fichaje del madrileño a partir de la próxima temporada. El actual piloto de Ferrari, expulsado del equipo italiano para hacerle hueco a Lewis Hamilton, pasa de estar peleando por victorias a verse en un coche que, actualmente, no es más que un complemento histórico en la parrilla, con los puntos como único objetivo los domingos y habituales de los eliminados en la Q1 cada sábado.

Se acaban así meses de negociaciones que los Sainz, tanto el piloto como su primo y representante y su ilustre padre, se vieron forzados a comenzar en enero. Las puertas a las que han llamado han sido prácticamente todas: desde Red Bull, conscientes de que el futuro de Sergio Pérez está más que sentenciado y que Max Verstappen no hace más que recibir llamadas de Toto Wolff para irse a Mercedes, pasando por la propia Mercedes.

También tantearon Alpine, que se encuentra en una crisis constante y cuyo fichaje de Flavio Briatore ha traído aires nuevos (y tentaciones para Sainz), o el futuro proyecto de Audi, actual Sauber, que debía ser el camino natural y que ha levantado sospechas más que fundadas con la salida de su CEO, Andreas Seidl, con el que Sainz ya había coincidido en McLaren. Muchos han apuntado al putrefacto olor que desprende el proyecto de Audi como el motivo por el que ni Sainz ni Ocon, dos pilotos que saben lo que es ganar un GP, han esperado a fichar por ellos. Fueron duras negociaciones hasta que finalmente no les quedó mucha opción, porque todas las puertas se le fueron cerrando una tras otra, bien por su parte, bien por parte de los equipos.

Así les quedó la alternativa de Williams, un equipo histórico y ligado a la Fórmula 1 desde hace 50 años pero que de Williams tiene el nombre y poco más. Ya sin la familia de su fundador vinculada, es poco menos que un nombre, en un equipo donde aspiran a no acabar últimos en cada carrera y que no ilusiona a nadie. Porque, pese al relato que se pueda confeccionar alrededor, este es un evidente paso atrás en la carrera de Carlos Sainz.

El fichaje de Williams se puede entender solo desde un punto de vista: continuar en la Fórmula 1. Salir de la parrilla para regresar después es harto improbable, aunque hay casos. Véase Kevin Magnussen, que fichó por Haas cuando ya estaba en su casa, o Nico Hulkenberg, que fue también vomitado de la actual parrilla para volver a ser deglutido y tras un par de campañas en el mismo Haas se va a ir a Audi como líder de la estructura.

Sin nada más para seguir en la parrilla, Williams era la única alternativa viable.

Del «me río» al «es el lugar adecuado»

A cualquier piloto de la actual parrilla no le ilusionaría irse a Williams, salvo que sea el único camino existente como paso previo. Algo así como lo que hizo Fernando Alonso en 2008, cuando dejó McLaren para fichar por Renault dos años antes de irse a Ferrari. Desde el entorno de Sainz lo desmienten, pero en el paddock hay un runrún que sería una explicación más lógica: en el contrato firmado por Sainz existe una cláusula que le permitiría irse a otro equipo sin ningún tipo de penalización. No obstante, el comunicado del contrato es muy claro: no es un fichaje para un año, sino «para 2025, 2026 y más allá». El equipo quiere asegurarse a un piloto de garantías con el cambio de normativa. Otro asunto es lo que quiera el piloto.

Y es que la sensación de que ha sido una decisión no deseada sino obligada está ahí. Hace apenas unas semanas, cuando se le preguntaba en el GP de Canadá al respecto, Sainz ironizaba: «Cuando leo que ya he firmado ya por Williams me río». Ahora el discurso es notablemente distinto. «Estoy muy contento de anunciar que me uniré a Williams Racing a partir de 2025. No es ningún secreto que el mercado de pilotos de este año ha sido excepcionalmente complejo por varias razones y que me ha llevado algún tiempo anunciar mi decisión.

Sin embargo, estoy completamente seguro de que Williams es el lugar adecuado para que continúe mi viaje en la F1 y estoy muy orgulloso de unirme a un equipo tan histórico y exitoso, donde muchos de mis héroes de la infancia corrieron en el pasado y dejaron su huella en nuestro deporte. El objetivo final de devolver a Williams a donde pertenece, en la parte delantera de la parrilla, es un desafío que acepto con entusiasmo y positividad», señala el español, en declaraciones facilitadas y, por tanto, filtradas por el equipo.

Queda por ver si realmente es el paso adecuado en su carrera. Sainz se ha visto obligado a tomarlo, pero quizá ese reto sea el impulso necesario para volver a lo más alto. Ejemplos tiene de sobra: Sergio Pérez, por ejemplo, pasó de no tener equipo para la siguiente campaña a fichar por la mismísima Red Bull. Otro asunto es lo que ha hecho con esa oportunidad.