'La Rojita' quiere hacerse de oro 32 años después

«Siendo un equipo podemos ganar el oro», fue el mensaje del capitán de la selección española, Abel Ruiz, en la previa de la final ... olímpica de esta tarde (18.00 horas) ante la poderosa Francia en el Parque de los Príncipes. «La clave de todos los torneos es el crear una buena piña y en este también lo hemos conseguido. Por eso estamos aquí», insistió el nuevo jugadro del Girona. La fuerza del grupo por encima de todo. En la misma línea incidió el seleccionador, Santi Denia, que entiende que para doblegar a Les Bleus «tenemos que hacer un partido casi perfecto y defender en equipo», lanzó.

Frente a frente dos conjuntos que sueñan con romper un maleficio que dura ya demasiado tiempo. En el caso de 'La Rojita' han pasado nada menos que 32 años desde que consiguió su único cetro olímpico en Barcelona 92 -plata en Amberes 1920, Sídney 2000 y Tokio 2020-; mientras que el combinado galo no lo alcanza desde hace cuatro décadas -Los Ángeles 1984-. Esta sequía representa «un reto más» para un Santi Denia que sueña con poder completar un verano de ensueño para el fútbol nacional tras el triunfo en el Europeo sub'19 y la Eurocopa de Alemania.

«Estamos encantados de ser un referente a nivel europeo y mundial. Es un trabajo que se lleva haciendo muchos años», resaltó el seleccionador manchego respecto al gran momento del fútbol español. Y, sobre la lista de jugadores que esta tarde tendrá la oportunidad de volver a hacer historia explicó que «desde el principio sabíamos que este torneo es tan especial y exigente a nivel físico que íbamos a necesitar a los 22. Los 18+4 ha sido un acierto de FIFA y COI». Aunque algunos futbolistas arrastran molestias, «espero que estén todos disponibles». Y es que, nadie quiere perderse el último baile en París.

Por eso, salvo contratiempo de última hora, no se esperan grandes novedades en el once de Santi Denia. Lo que funciona, como se vio en la goleada ante Japón (0-3) y la remontada en la segunda mitad ante Marruecos (1-2) en cuartos y semifinales, es mejor no tocarlo. El seleccionador podría apostar por Arnau Tenas bajo palos, Curbasí, Eric García, Miranda, Juanlu, Álex Baena, Pablo Barrios, Fermín, Abel Ruíz, Sergio González y Aimar Oroz.

España tiene en Fermín López a uno de sus jugadores más desequilibrantes. El centrocampista del Barça, que se proclamó campeón de la Eurocopa a las órdenes de Luis de la Fuente, se encuentra en estado de gracia de cara al gol en este torneo. Suma cuatro dianas y es el primer futbolista nacional que alcanza esa cifra en una misma olimpiada desde que Kiko Narváez marcara cinco en Barcelona 92.

Mayoría en la grada

Su aportación puede ser clave ante una selección francesa «valiente, con muy buenos jugadores y que quiere atacar. Va a ser un partido muy igualado», vaticinó Santi Denia sobre el duelo de esta tarde en el Parque de los Príncipes. Michael Olise, que no fue convocado por Deschamps para la Eurocopa, es la figura del conjunto galo. Además del centrocampista del Bayern -dos goles- Thierry Henry apostará probablemente por Restes, Sildillia, Badé, Lukeba, Truffert, Akliouche, Diouf, Chotard, Mateta y Lacazette.

Les Bleus contarán con mayoría en la grada, pero también con la presión de tener que ganar el oro en casa ante una España que busca cerrar el círculo mágico. Será en el mismo escenario en el que ambas selecciones se midieron en la final de la Eurocopa de 1984 con aquel gol de falta de Michel Platini que se le coló por debajo del cuerpo a Luis Miguel Arconada.