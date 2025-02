Buuena posición para Yago Rojo en el maratón de los Juegos Olímpicos de París. El madrileño de licencia federativa extremeña remontó en la parte final ... de la prueba maratoniana para entrar casi entre los cuarenta primeros, terminando en el puesto 41 y cosechando además la tercera mejor marca española en unos Juegos. Los últimos kilómetros los afrontaba en el puesto 63 y a 1:25 de la cabeza pero logró finalmente arañar más posiciones y terminar la durísima prueba en ese puesto 41 con un tiempo de 2 horas, 12 minutos y 43 segundos. Tariku Novales, Ibrahim Chakir y Yago Rojo eran los tres atletas españoles que tomaban parte en este maratón olímpico y el mejor de ellos fue Chakir, que entró el 32 con un tiempo de 2 horas, 11 minutos y 44 segundos (segunda mejor marca olímpica española) y además lesionado.

Mañana de enorme esfuerzo en París. 42,195 kilómetros de maratón por delante en la gran despedida de leyendas como Kipchoge y Bekele, este último el mejor de los dos entrando el 39. El primero no pudo terminarlo y tuvo que retirarse en el kilómetro 31. Eso sí, esperó a que los demás le adelantaran, entre ellos Yago Rojo, saludándoles y regalando todo lo que llevaba, salvo los pantalones, al público. Victoria final para el etíope Tamirat Tola (2.06:26), que devuelve la hegemonía del maratón a su país además conquistando un nuevo récord olímpico, seguido por el belga Abdi (2.06.47) y el keniano Kipruto (2.07:00).

Yago Rojo estaba satisfecho con su actuación al entrar en meta con el pulgar hacia arriba, destrozado en al aspecto físico pero con la flecha haci ariiba en lo anímico. Natural de Aluche (Madrid), compite con licencia extremeña por su vinculación con Pasarón de la Vera, en el norte de Cáceres, de donde es su novia Laura Luengo, también maratoniana y que se ha quedado cerca de participar en los Juegos ya que tenía mínima olímpica.

Rojo debutaba este sábado en unos Juegos a sus 29 años, tras quedarse fuera de Tokio pese a contar con la mínima. El atleta que primero quiso ser futbolista pero no tenía condiciones. Después quería seguir los pasos de Fernando Alonso y convertirse en piloto de Fórmula 1. Para ello hasta estudió Ingeniería Mecánica porque el mundo del motor es su gran pasión. Antes de ello, en el instituto, probó en el atletismo, se apuntó a alguna carrera y no le fue nada mal hasta hoy.

Además de obtener un buen resultado en estos Juegos seguro que disfrutó de un escenario inolvidable y de la cercanía de grandes colosos de la especialidad como los clásicos Kipchoge –a quien llamó ‘leyenda’ mientras le adelantaba como luego contaría– o Bekele, compitiendo por zonas de paso como la Ópera de París, plaza Vendôme, el Jardín de las Tullerías, Pirámides del Louvre, la Plaza de la Concordia, el Grand Palais, Jardines del Trocadero, el Palacio de Versalles o la Torre Eiffel, entre otros. Rojo había avisado de la dureza del trazado, con rampas de más del 13 por ciento, un aspecto que podría suponer alguna sorpresa y que atletas que no estaban en el grupo de candidatos tuvieran alguna oportunidad.

Precisamente a ese último repecho espectacular del recorrido se refirió Rojo a la conclusión en declaraciones a Teledeporte. «Ha sido una barbaridad. He pensado que mejor ir andando y aún así he adelantado gente. No había visto nada igual y fíjate que entreno en la Casa de Campo. Pero bueno, estoy muy satisfecho de haber terminado un maratón así».