Polémica en el equipo olímpico español de hípica: un jinete abandona la concentración a dos días de los saltos Armando Trapote vuelve a España al no ser convocado para la competición individual, tras semanas de polémica en la Federación de Hípica

Marta San Miguel Sábado, 3 de agosto 2024, 15:09 | Actualizado 16:12h. Comenta Compartir

En los despachos de la Real Federación Española de Hípica (RFHE) el verano empezó con bochorno. El pasado 3 de julio, Eduardo Álvarez Aznar, Sergio ... Álvarez Moya e Ismael García Roque fueron anunciados como titulares del equipo olímpico de París, pero la RFHE no consiguió fichar a un cuarto jinete para acudir como reserva, en caso de lesiones. ¿El motivo? La negativa de Armando Trapote y otros tantos jinetes nacionales a la cabeza del ranking internacional por la elección realizada por la Federación, que se plantaron al considerar que dejaba fuera de la lista a los que mejores resultados habían obtenido este año. Fue el principio de la polémica. Ante la imposibilidad de fichar a un cuarto, se decidió que esa figura de reserva la ocupara un segundo caballo de Álvarez Aznar (el mejor jinete español del momento, dos veces olímpico y número 31 del ranking), pero ante la lesión del animal, finalmente Trapote accedió a acudir a París: «No puedo ser la causa de que España no compita por equipos», dijo entonces el jinete. Esa prueba se disputó el pasado jueves en Versalles con el caballo de Trapote en la cuadra como reserva y España quedó a un punto de pasar a la final. Cuando ese día supo que tampoco competiría en la disciplina individual, que no contaban con él, el jinete abandonó la concentración y puso rumbo a España, a dos días de iniciarse las pruebas individuales de salto.

Armando Trapote y su caballo 'Tornado Vs' hicieron un doble cero en el Campeonato del Mundo en el que España logró la quinta plaza por equipos que los clasificó para París, y no fue el único en negarse inicialmente a acudir como jinete de reserva; también lo hicieron Mariano Martínez Bastida (junto con Álvarez Aznar, únicos españoles en el Top-100 del ranking internacional de la FEI), Alberto Márquez y Teresa Blázquez, que en declaraciones recogidas por la revista Ecuestre, narró el episodio que ha precipitado el abandono del jinete, que es su marido: «Armando quedó fuera de la competición por equipos y lo aceptamos, como el lógico», dice. «Sin embargo, esta mañana (por el jueves) parecía que podía cambiar la prueba individual. Pero en torno a las 7 de esta tarde nos han trasladado la noticia de que no va a estar tampoco entre los tres individuales y nos han dicho que el resto abandonaría los Juegos se se produjera algún cambio respecto de los tres que corrieron hoy. Así que está claro que los que tenemos que irnos somos nosotros y por eso nos vamos», dijo. Desmentir el comunicado Antes estas declaraciones, los tres jinetes que sí saldrán a la pista este lunes en Versalles han firmado un comunicado, que hicieron llegar a la RFHE, en el que «siguen con el compromiso de saltar bajo cualquier circunstancia en los Juegos Olímpicos» y piden que se «desmienta el comunicado publicado de Teresa Blázquez, que pone palabras en nuestra boca que nunca hemos dicho», dicen en la misiva Eduardo Álvarez Aznar, Sergio Álvarez Moya (puesto 246 en el FEI) e Ismael García Roque (primer jinete español que compite en salto con un caballo de deporte español y 476 del ranking): «En ningún momento hemos dicho de NO saltar, cosa que el otro miembro desde el primer momento puso sus condiciones y exigencias negándose y arrastrando a tres jinetes más a no participar, y así debe constar en el acta levantada en la reunión en la RFHE», dicen en su carta. Preguntada por este periódico, la Federación de Hípica Española no hay querido hacer declaraciones al respecto.

