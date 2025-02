No son fáciles las selecciones olímpicas. La polémica surge cada vez que se anuncia el equipo nacional, el ruido es elevado, atletas de alto nivel que quedan excluídos, voces contra la Federación Española, en ocasiones se critica un exceso de subjetividad, otras, como sucede ahora, ... se habla de un exceso de dureza en la objetividad, poca flexibilidad. Pepe Peiró, valenciano, seleccionador de atletismo con apellido de futbolista, defiende hasta la saciedad los criterios aplicados. Lo hace con firmeza, con seriedad, con cierto aire defensivo, cansado ya de las críticas y harto de los insultos en las redes sociales.

-¿Cómo está la selección?

Muy bien. Llevamos un equipo numeroso y con muy buenas opciones de hacer cosas interesantes.

-Le veo optimista...

Siempre. Hay que serlo siempre y confío mucho en el trabajo que han hecho los atletas y sus entrenadores.

-La referencia está en los Juegos de Tokio y el listón no está tan alto: España tuvo una medalla y 11 finalistas.

Nuestro objetivo es que la gente compita bien y estoy seguro de que será así. Luego el tartán y la carretera nos pondrán en nuestro sitio. Yo espero resultados bastante mejores que los de Tokio.

-¿Alguna novedad de última hora en el equipo?

Sí. La recuperación de la velocista Maribel Pérez va muy bien. Está demasiado lanzada y hay que frenarla un poquito.

-¿Cuál será la prueba de más nivel en París?

Los 800 metros masculinos.

-Hay mucha controversia con el asunto de los criterios de selección, atletas españoles enfadados por no ir a París. El objetivo de estos criterios, más exigentes que los de la Federación Internacional, está en que no se vean muchos españoles eliminados en primera ronda?

No. Ése no fue el objetivo. Los criterios los hice yo y nacieron a partir del nuevo sistema de clasificación de world ranking. A mi este sistema no me gusta. Es injusto. Por ejemplo una atleta de Sri Lanka ha sumado muchísimos puntos recientemente por ganar el grandísimo campeonato nacional de Sri Lanka, con todos los respetos, y ha estado a punto de sacar del equipo olímpico a una española por ranking.

-También sucede lo contrario. Atletas españoles que cumplen con los criterios internacionales y la Federación Española los saca de los Juegos...

No. Son atletas que no cumplen con los criterios de la Española. Aquí no sacamos a nadie. World Athletics no tiene la capacidad de decidir qué atletas asisten a los campeonatos.

-Hace dos años se les criticaba por lo contrario, por la subjetividad en las selecciones...

Sí. Entonces la Comisión de Atletas Españoles habló con nosotros y nos pidió criterios objetivos. Lo aceptamos y creamos estos criterios haciendo caso a los atletas, que ahora parece que ahora no hay ningún atleta en esto... Estos criterios los hicimos públicos hace ocho meses. Y yo recuerdo que el grueso de los entrenadores nos dijeron que para unos Juegos eran unos criterios bastante suavecitos. No hemos pedido marcas desorbitadas. Lo que pasa es que ahora el objetivo es criticar, todo es culpa de la Federación Española. Yo hace dos años tomé una de las mejores decisiones de mi vida: salirme de las redes sociales. Yo no tengo por qué dar explicaciones a mis hijas de por qué me están insultando. No tengo por qué aguantar eso. Todas las personas merecemos respeto.

-Ana Peleteiro ha defendido la aplicación de los criterios.

Pues sí. Le ha parecido oportuno y lo ha hecho.

-Entonces no todo son críticas, hay gente que le defiende públicamente.

Sí. Ana Peleteiro.

-La crítica es lícita.

Claro que sí. También diré que muchas personas del atletismo me han dicho de forma privada que me apoyan totalmente. Y hay entrenadores que me han dicho: «Pepe, tienes todo mi apoyo, pero creo que con los criterios se nos está yendo la olla». Pues, vale.

-Su contrato como seleccionador termina este año. Lo más probable es que Raúl Chapado sea reelegido como presidente. ¿Qué planes tiene usted?

A mi esto me apasiona. Han pasado seis años. Si Raúl, que está haciendo un trabajo excelente, sale elegido de nuevo, pues marcará su línea de trabajo.

-¿Chapado le ha impuesto alguna vez seleccionar a alguien?

Jamás. No lo habría consentido nunca.

-Toda la atención del atletismo español está centrada en una prueba: el triple salto.

Bueno, Ana Peleteiro es la persona que más me ha sorprendido. ha cambiado mucho. Dentro y fuera de la pista. Fuera de la pista es dulce, amable. Y en la pista es un animal competitivo. Ninguna de las medallas está fuera de su alcance. Se le ha metido en la cabeza el oro olímpico y probablemente lo conseguirá.

-¿Jordan?

Es un talento descomunal. Creo que Pichardo y él están un escalón por encima de los demás.

-En París habrá relevos mixtos de marcha, una prueba novedosa, muy extraña. ¿Qué expectativas ve ahí para España?

Muy buenas. Aquí tenemos mucho fondo de armario. En marcha somos la leche.

-Katir va a ser el gran ausente en París. ¿Qué sabe de él?

Pues no mucho. Sé que sigue entrenándose para, cuando se le levante la sanción, volver al nivel de rendimiento que tenía.

-De las grandes figuras internacionales que competirán en París, ¿a cuál tiene más ganas de ver?

A Sydney McLoughlin.

-Para acabar, en 2025 se disputa la Copa de Europa en el estadio Vallehermoso. ¿Qué opciones ve a España?

Saldremos con la aspiración de ganar.