Javier Alberca Domingo, 28 de julio 2024, 00:31

Miguel Méndez (Vigo, 58 años), seleccionador español de baloncesto femenino desde 2021, debuta este domingo en unos Juegos Olímpicos.

-¿Está nervioso?

-Si como nervioso entendemos ese gusanillo que nos entra en cada partido, sí. El día que no lo tenga, me retiraré. Los ... Juegos Olímpicos son uno de los mayores eventos deportivos del mundo y, obviamente, imponen. Además, la trascendencia de vivirlos para un deporte femenino como el nuestro impone todavía más. Es un acontecimiento de primer nivel y las chicas no están acostumbradas a ello.

-¿Influye la presión mediática en el vestuario? —Sí, pero lo llevamos bien. Es una oportunidad de mostrarle al mundo lo que hacen las deportistas profesionales y me parece fantástico tener a los medios pendientes del deporte femenino. Trabajan mucho durante el año para ejercer su profesión y que eso se conozca está bien. Impone, pero también gusta. -¿Las bajas de Laura Quevedo, Silvia Domínguez y Raquel Carrera? -Bueno, sí llevamos mal la baja de Quevedo. Las de Raquel o Cristina afectan, pero lo vivimos como parte de nuestro trabajo. Las lesiones forman parte de nuestro mundo. Echamos de menos su parte afectiva. Pero bueno, el duelo está pasado, estarán otras y lo importante es que el equipo sea muy competitivo. Es difícil destacar a una de ellas por encima del resto. Algo parecido pasó en la selección española de fútbol. -¿Cómo une a jóvenes y veteranas? -Es un proceso natural. Laura Gil tuvo antes 17 años como los tiene ahora Awa Fam, y estaba aquí. En ese momento, las veteranas la ayudaron. Las jóvenes tienen un camino que no se debe adelantar. Tienen que pasar por su momento. Awa Fam ha tenido muy pocos minutos, pero el próximo año podrá presentarse en condiciones ante el mundo. Irá a jugar Euroliga y va a debutar en la máxima división española, después de haberlo hecho en Valencia como júnior. En los últimos 10 años, está pasando que entran jugadoras jóvenes que cambian su rol de una manera natural. -Llega al vestuario y el equipo mejora en resultados, ¿Qué ha cambiado? -Discrepo un poco. El equipo no se ha derrumbado nunca. Esta generación ha competido siempre y nunca ha sido una debacle y, por ello, en el Europeo luchamos al máximo nivel. Competimos sin la nacionalizada y hubo jugadoras que dieron un paso adelante. Gracias a ello conseguimos otra vez una medalla. Lo único que puede haber cambiado son las formas. Cuando cambia la persona que dirige cambian las formas de hacer las cosas. Pero el anterior cuerpo técnico era de máximo nivel, que consiguió los mejores logros en la historia de la selección española. Sin embargo, los finales llegan y es difícil que haya divorcios amistosos. Suelen ser momentos dramáticos. -¿Es paternal con las jugadoras? -Paternal en absoluto. Creo que es de las peores cosas que se pueden ser y es uno de los errores que se cometen en el deporte femenino. Tranquilo tampoco soy, tengo muy claro lo que quiero. Este es un estado de máxima exigencia. No se consiguen logros deportivos si no hay una alta exigencia, esto es deporte de élite. -A los rivales, ¿cómo los ve? -No veo un partido fácil. Dejando a Estados Unidos en el primer puesto, a partir de ahí, todos tenemos un nivel muy parejo. Cualquier equipo puede pasar de ronda. -¿Podemos ganar? -Yo creo que a Estados Unidos no. Los partidos hay que jugarlos, pero no es como en el fútbol, que un equipo de tercera división en Copa del Rey puede eliminar al mejor equipo de Europa. Es una de las razones por las que el fútbol es tan impredecible. En el resto de los deportes, no. Veo difícil que el corredor de 100 metros número 300 del mundo vaya a ganar la medalla de oro o que el tenista número 250 del mundo gane Wimbledon. La lógica tiene un gran peso. Y Estados Unidos en baloncesto femenino, cuando van todas las estrellas, es inabordable para los demás. -¿Ilusiona esta selección? -Este equipo si algo tiene es ilusión. Una mezcla de jugadoras expertas que muestran el camino a un grupo joven. El grupo transmite ilusión y tenemos baloncesto de alto nivel en España para rato. -¿Cuál es su pronóstico? -El primer pronóstico que hago es tratar de competir en París. Lille es una ciudad maravillosa, pero queremos ir a competir. Ese es el objetivo. Luis de la Fuente dijo que no había ningún equipo superior a España y recibió tortas por todos lados. No sé si vendrán por decir que Estados Unidos es superior a nosotros. Mojarse más que eso es difícil. Saltamos al campo siempre a ganar.

