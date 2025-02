La gran despedida de Kipchoge y Bekele ¿Quién es mejor? ¿Quién ganará el maratón?

La maratón olímpica en París no va a ser una maratón cualquiera, va a ser la despedida de Eliud Kipchoge (2:01:09) y Kenenisa ... Bekele (2:01:41), los dos mejores fondistas del mundo y digo esto presentando todos mis respetos a atletas del pasado como Adis Abebe Bikila, Emil Zatopek o Waldemar Cierpnski. El keniano y el etíope han invitado a la fiesta rutera a ochenta atletas que les acompañarán a correr por las calles de París pero yo aviso, algunos de estos atletas van a intentar alejarles del pódium. Kipchoge es el mejor maratoniano de siempre, dos oros olímpicos y en los campeonatos nunca falla. Kenenisa Bekele es el mejor fondista del planeta, tanto en campo a través como en la pista ha ganado y alcanzado diferentes récord del mundo. Entre los dos acumulan títulos y récords por doquier; pista, cross y asfalto. Las características son muy similares; grandes competidores, les gusta la responsabilidad, siempre están expuestos al ojo de los expertos, no se esconden ante nadie y cuando suena el tiro de salida se hacen fuertes, son letales. La experiencia y el recorrido atlético de los dos es insuperable. Quiero recordar que la primera vez que les vi en un enfrentamiento fue en el Campeonato del Mundo en París 2003, allí corrieron en la distancia de los cinco mil metros. Bekele era el máximo favorito y el duelo que queríamos ver era contra Hicham El Guerrouj pero el keniano les aguó la fiesta, Kipchoge apareció en los últimos metros y se llevó el oro. Fue algo impresionante. Han pasado veintiún años y van a volver a verse en la misma ciudad y en un gran campeonato. Tengo claro que Kipchoge es mejor maratoniano que Bekele pero el etíope tiene más calidad en distancias más cortas. Tras el paso por las pistas, es evidente que Kipchoge se adaptó muy bien a la distancia de Filipides en cambio Bekele tuvo sus idas y venidas pero aún así ha sido capaz de parar el crono en 2:01:41, tercera mejor marca de la historia en maratón, sólo superado por Kipchoge, 2:01:09. Una marca que fue superada el año pasado por el difunto Kelvin Kiptum en el Maraton de Chicago al conseguir récord del Mundo, 2:00:35. Una pena no poder ver en liza a este tridente.

Estoy convencido que el maratón olímpico nos va a traer algunas sorpresas, las inclemencias meteorológicas para correr en distancias largas como un recorrido sinuoso, difícil y duro marcaran las pautas de una carrera que será táctica y por eliminación. A kipchoge le va mejor un recorrido llano donde el ritmo no sufra variaciones. Para Bekele un experto en carreras de campo a través su mejor aliado será el recorrido parisino, las subidas y bajadas jugarán a favor del etíope. El hándicap de Kipchoge y de Bekele es la edad, tanto deportivamente, llevan toda una vida compitiendo al limite como su edad biológica (39 y 42 años) les hace personas o atletas mayores para enfrentar a atletas mucho más jóvenes, ahora muy especializados en la distancia del maratón. Los favoritos son los atletas africanos, el equipo etíope es muy fuerte. Gelete Deresa (2:03:27), además del keniano Benson Kipruto (2:02:16) y ojo al francés Morhad Amdouni (2:03:47). Los africanos no están acostumbrados a correr en carreras tácticas, a ritmos lentos. Les gusta correr rápido, a piñón fijo, el desplazamiento a velocidades lentas no va con ellos, no entra dentro de su mentalidad, se angustian, se ponen nerviosos, se olvidan de coger los avituallamientos, pierden el nivel de concentración y en muchas ocasiones terminan desorientados haciéndose vulnerables, momento que hay que aprovechar para intentar derrotarles.

¿Cómo enfocaría yo el maratón olímpico? Desde hace ya algún tiempo conocemos el perfil del recorrido y las condiciones climatológicas. Los últimos meses me iría a entrenar en las mismas condiciones que me voy a encontrar en París. El atleta lleva visualizando cómo va a ir la carrera un millón de veces, llega con una táctica muy definida, en este caso, será una carrera por eliminación, según vayan pasando los kilómetros los más valientes irán cayendo, sería un suicidio salir demasiado adelante. Al equipo español, tanto a los chicos como a las chicas que correrán al día siguiente, les aconsejaría que se coloquen a mitad de grupo que por muy bien que se encuentren que nunca den la cara, sólo cuando queden unos siete kilómetros. Que se abstraigan y que se distraigan con los ánimos del numeroso público que se va a congregar en el recorrido o con algunos de los detalles por donde transcurre la carrera. Ni qué decir que lo más importante para conseguir las buenas sensaciones y mejores piernas para afrontar los últimos kilómetros es beber e hidratarse en cada avituallamiento. En las subidas no tienen que darlo todo y en las bajadas, que es cuando más sufre la musculatura, tendrán que dejarse llevar, fluir para intentar bajar el ritmo del pulso cardiaco. Va a ser un maratón de infarto. Deseo lo mejor para Kipchoge y Bekele en la despedida que desearía cualquier atleta. Y por supuesto, deseo toda la suerte y fuerza del mundo a todo el equipo español de maratonianos.