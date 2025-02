¿Cuánto cuesta y cuánto vale un deportista olímpico?

En los artículos que ilustran el fenómeno de los Juegos Olímpicos estos días, más allá de crónicas y resultados, el tema económico siempre ocupa un espacio destacado. Yo pretendo abordarlo en esta columna desde una perspectiva cercana, de economía doméstica familiar, dado que los números ... de impacto inducido sobre el PIB y macroeconomía variada, resulta descontextualizados para la mayoría de los mortales.

Estableceremos el cálculo aproximado por una parte de la inversión mínima a realizar en una situación media determinado con cuánto cuesta y en contraprestación el capítulo de ingresos derivados o valor atribuido. Con una preparación mínima de 10 años, frecuentemente 12-14, con una cofinanciación inicialmente familiar o de club cercano, resulta complicado estar por debajo de los 80.000 euros de gastos. Desde material deportivo, desplazamientos varios, apoyo profesional y ayudas externas a la tecnificación, el soporte económico del entorno cercano es imprescindible. Es por ello que excepto en determinados sistemas deportivos, muchos de los talentos que observamos actualmente son de cunas que podemos considerar como acomodadas, porque sin ellas, no podrías siquiera mostrar tu potencialidad. Es cierto y así calculado que las ayudas públicas aligeran la carga económica en momentos finales, pero nunca logran devolver esta inversión y, según mi experiencia, se usan para dotar al deportista de los mejores medios posibles para prepararse, sean entrenadores de alto nivel, asistencia a competiciones clave u otros medios de mejora del rendimiento. Esta es una de las razones por las que el entorno cercano es también importante en los deportistas en desarrollo.

Los deportistas participantes no reciben ninguna compensación económica del Comité Olímpico, independientemente del resultado. Cobra lo mismo el primero que el ultimo: nada. Sin embargo, los Comités Olímpicos nacionales gestionan sistemas de ayudas a la preparación y/o de premios a posteriori para garantizar en mayor o menor medida la preparación de los atletas y para atribuirse sus éxitos, por qué no decirlo. Este sistema es muy particular de cada país, porque hay desde quien apenas recibe una beca para poder llegar, hasta los 600.000 euros por medalla que ofrecen algunos pequeños países asiáticos. Entre medias, todo lo demás. Podríamos establecer que el valor medio de nuestro entorno y occidental se sitúa en 80.000-10.0000 euros por la chapa. Esto en contante, dado que no resulta posible contabilizar otro tipo de sponsorizaciones privadas, pluses además de las citadas ayudas anteriores de la preparación.

La conclusión es clara: La decisión de ser deportista olímpico como proyecto vital no tiene una justificación económica, dado que va a ser casi lo comido por lo servido, al menos en nuestro entorno. Sin embargo, el valor atribuido en aspectos no económicos del deporte, empezando por el propio deportista y su entorno es inmenso, y cubre con creces sus aspiraciones. Esta razón, precisamente es lo que hace que deportistas multimillonarios quieran participar en los Juegos Olímpicos con la compensación económica equivalente a lo que ganan con su contrato profesional en un día o incluso en menos.