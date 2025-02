El boxeo, el deporte más duro de los Juegos

La clasificación de los deportes, realizada por diversos criterios, es una asignatura revisada tanto en la parte más académica como en conversaciones informales. Sin duda ... entre esas clasificaciones deportivas la que se realiza por su dureza es una de las más llamativas. El concepto de dureza puede ser tratado de manera muy arbitraria y subjetiva, lo que complica una clasificación en la cual quizas no todos vayamos a estar totalmente de acuerdo. Lo que para unos es duro, para otros podría resultar placentero, incluso. Sin embargo, podemos definir varios factores bastante objetivos que sin duda aportan valor al termino genérico de dureza. Uno de ellos es, por ejemplo, con que frecuencia de tiempo se puede competir en condiciones de un rendimiento digno. En un deporte realmente duro, se puede competir con poca frecuencia por las condiciones en las que te deja esa competición.

Además, si esos daños son acumulados competición a competición convirtiéndose en secuelas, podría ser una medida relativamente cerca a lo duro que es un deporte. En este caso, los deportes en los que se puede competir mucho no podrían ser tachados de extremadamente duros, porque si así fuese en efecto, el número de competiciones debería descender. En un punto de vista diferente, hay quien atribuye la dureza del deporte a factores más relacionados con la disciplina diaria que exige ese deporte desde el punto de vista de dedicación-horas de entrenamiento- y restricciones vitales –hambre, por ejemplo- que conlleva. Los deportes de resistencia son paradigmáticos en estos factores.

Otro factor, pese a que en los Juegos Olímpicos están infrarrepresentados o limitadas sus consecuencias, es la integridad del practicante. Resulta preciso mencionar aquí aquellas disciplinas en los cuales la vida del deportista podría estar en riesgo, como algunas disciplinas del medio natural. Es indiscutible que jugarse el pellejo, es duro.

En las características anteriores podemos encontrar a algunos deportes que cumplen las condiciones que mencionaba Shakelton en su viaje para buscar tripulantes a la Antártida: Condiciones extremas, peligro constante y bajas posibilidades de regreso. Sin embargo, hoy me aparto de la academia y sus sesudos análisis y me quedo con la reflexión de un técnico deportivo que me padeció hace años y que me explico qué deporte era el más duro y por qué.

El único deporte que es singular porque -añadido a todos los factores anteriores- sustituye la autoagresión (tu capacidad de sufrir) por la agresión ajena del rival, lo cual siempre será probablemente mayor que la auto infringida. Estoy bastante de acuerdo en que el boxeo, puede ser el deporte más duro de los Juegos, y quizás de todos los deportes no olímpicos también.