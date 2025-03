Una heroína entre cuatro aspirantes en París

París apagó su llama olímpica y el testigo lo tomó Los Ángeles, pero queda un último tango en la ciudad del Sena, el de los ... Juegos Paralímpicos que comienzan este miércoles 28 de agosto. La expedición extremeña cuenta con cuatro miembros y entre ellos una heroína, la haltera Loida Zabala, que, aunque mermada por la gravedad del cáncer que padece, disfrutará de su quinta cita olímpica. Será la veterana del grupo porque los otros tres suman su segunda aparición. El piragüismo será protagonista, con un Juan Valle candidato al oro y una Inés Felipe en franca progresión. Y nos queda el obrero del tenis de mesa, un Francisco Javier López Sayago que querrá dar la sorpresa. Los cuatro relatan a HOY sus sensaciones.

Francisco Javier López Sayago, tenis de mesa

Javier López Sayago (Fuente del Maestre, 1982) ha escalado posiciones en el tenis de mesa adaptado mundial a base de puro esfuerzo. Se define como un trabajador empecinado más que como un deportista talentoso y esa disciplina le ha conducido a sus segundos Juegos. Como le ocurriera en Río, en Tokio se iba a quedar fuera de la lista pero una invitación a última hora supuso que cumpliera su sueño. Y no lo hizo nada mal viajando de regreso a España con un diploma. Esta vez es diferente pues entró en el ranking de la primera convocatoria, sin necesidad de 'wild card' porque sus resultados en este ciclo en torneos internacionales, con una treintena de medallas, han sido muy positivos y ya atesora dos bronces europeos por equipos.

Que repita en una cita olímpica no le priva de ese cosquilleo en el estómago, según comenta: «Uno por muchos campeonatos que juegue es inevitable sentir ese nudo en el pecho. Eso también dice que te importa lo que estás haciendo y el cuerpo como que lo activas a que tenga que dar el 100% por lo que será importante controlar ese tipo de emociones». López Sayago ve un inconveniente que desde el minuto uno la competición sea por eliminatoria directa, no como en Tokio por grupos. «Este año hay que darlo todo desde el primer punto y hemos trabajado para ello, pero, al no ir del todo bien ranqueado será importante la suerte en los cruces, pero como buen fontanés y buen extremeño garra y entrega no nos va a faltar», valora esperanzado.

Ampliar Francisco Javier López Sayago, en los Juegos Paralímpicos de Tokio. FETM

Una esperanza que casi pierde cuando con 21 años, trabajador en una ferretería en Fuente del Maestre, sufrió un accidente de tráfico que le causó una paraplejia que le enclaustró en la silla de ruedas. El tenis de mesa (deporte que ya practicaba antes) le ayudó junto a su entorno a sobreponerse e ir cumpliendo metas hasta llegar a sus segundos Juegos, donde sin duda lo dará todo tanto en su Clase 4 individual como por equipos en el MD8 junto a Eder Rodríguez.

Su competición: Tenis de mesa. 29 de agosto, dobles MD8, cuartos de final junto a Eder Rodríguez (desde las 10.00 horas). Semifinales el 30 (12.00). Final el 31 (17.00). Individual Clase 4, 2 septiembre (10.00). Semifinales día 4 (10.00). Final el día 7 (10.00).

Loida Zabala, halterofilia

Seguro que detrás de cada nombre de la expedición española hay una historia de superación, pero lo de Loida Zabala rompe la baraja. Nada frena a la haltera de Losar de la Vera (1987). Ni siquiera el angustioso diagnóstico de octubre de 2023 de un cáncer en el pulmón con metástasis en el cerebro, hígado y otros órganos. Desde que conoció la atroz noticia, en su mente solo ha estado el deseo de estar en París 2024 y lo ha logrado, pese a los innumerables ingresos hospitalarios paralelos al tratamiento o la evidente caída en su rendimiento, y más en una especialidad de fuerza como la suya. Ella quería tener su propia luz en la 'Ciudad de la Luz' y así será, aunque su único objetivo, como explica, es disfrutar de un momento que podría no repetirse.

Ampliar La haltera de Losar de la Vera Loida Zabala, en un entrenamiento. CPE

«Para mí estos Juegos han sido mi salvavidas. Cuando me diagnosticaron el cáncer quise focalizar toda mi atención en París y eso hizo que lo afrontase con ilusión de sobrevivir para cumplir mis sueños. Sin lugar a dudas es un sueño cumplido, un sueño que era imposible de conseguir. La gente que me rodea y la que me sigue en redes está muy feliz por verme emocionarme tanto», narra con su habitual optimismo. Seña de identidad. En su caso hablar de objetivos en la categoría de -50 kg sobra. Se alcanzaron antes de subirse al avión. «Sé que quedaré en última posición, puesto que tan solo he tenido unos meses de preparación para recuperar el estado de forma del año pasado, pero tengo claro que mi objetivo es disfrutar al máximo», indica Loida, la veterana extremeña en París al tratarse de su quinta presencia olímpica. La más especial sin duda para esta deportista que pese a perder por una mielitis transversa la movilidad en sus piernas a los 11 años ha mutado a una mujer multitarea que trabaja en un teléfono de atención ciudadana en Madrid (012), ha hecho tres documentales como actriz, modelo, conferenciante, etc. Fuerza, corazón y mentalidad.

Su competición: Halterofilia, categoría -50 kg. Día 5 de septiembre (12.00).

Inés Felipe, piragüismo

Los de París serán también los segundos Juegos de la oliventina Inés Felipe (1986), a quien una artrogriposis múltiple de nacimiento le limitó la movilidad de las piernas. Curiosamente, la piragua, que descubrió en 2016 en el Guadiana, le ayudó a sentirse menos limitada una vez venció sus iniciáticos miedos a volcar. Pionera, abrió camino pues en Tokio fue la primera piragüista española en participar en una cita olímpica; ahora le satisface que en París esté acompañada por Araceli Menduiña.

«Los Juegos los afronto con muchas ganas e ilusión. Es una cita cuyo objetivo nos pusimos nada más volver de Tokio, en un muy buen momento de forma ya que es el objetivo principal de la temporada y con ganas de darlo todo. Mi objetivo es entrar en las finales de ambas pruebas. Por supuesto dando guerra, y sin olvidarme de disfrutar cada una de las carreras», resume sus sensaciones antes de pelear en el Estadio Náutico de Vaires-Sur-Marne.

Ampliar Inés Felipe, en Tokio junto a su piragua. Piragüismo Extremadura

La del CP Badajoz competirá en el KL2 200 y en el VL200 sprint, donde es la actual campeona de Europa en Montemor-o-Velho (Portugal), pese a que apenas conocía esta especialidad. Un título que no le supone una presión añadida, en todo caso una motivación. «Me ayuda aún más ya que me sirve de motivación, de visualización para afrontar la carrera de la misma forma en la que la afronté en esa ocasión en la que logré un buen resultado».

Su competición: Piragüismo, KL2 200 m. Eliminatorias, 6 de septiembre (10.00-12.15). VL200, semifinales y finales día 7 (10.00).

Juan Valle, piragüismo

De la pequeña 'Armada' extremeña, nadie está más cerca del oro que el piragüista Juan Valle si atendemos a las trayectorias recientes de los cuatro. El emeritense (1977) –con una parálisis en el pie izquierdo por una lesión de espalda– es la versión paralímpica de Álvaro Martín, ya que fue oro mundialista en Szeged (Hungría), mismo escenario donde se coronó en el Europeo en su KL3 200. Así que le falta la triple corona. «Llegamos en muy buenas condiciones, preparando todo el año esta regata con mucha ilusión. Será muy difícil al ser una prueba que se decide por milésimas de segundo pero sí lo disfrutaré más que Tokio porque no había público y sin poder ir a otros deportes por la pandemia. Espero traerme una medalla para nuestra tierra. Sería un sueño hacer el triplete porque muy poca gente lo ha hecho. Lo celebraría por todo lo alto porque será el colofón a una carrera, pero tampoco me presiono mucho. Ya he sido campeón mundial (dos veces) y de Europa (tres)».

Ampliar El piragüista emeritense Juan Valle, campeón mundial y de Europa. FEXP

Cuestionado sobre cuál es la diferencia entre el Juan Valle de Tokio, donde fue séptimo, y el de París, contesta que «muchas, muchas, muchas horas de preparación y de intentar mejorar posibles fallos. Creo que hemos corregido y mejorado muchos errores. Estoy mejor de forma física y deseando que eso dé resultado. Estoy deseando comprobar el nivel de mis rivales porque es una prueba muy difícil. Cuando fui campeón del mundo no lo supe hasta después del final de la carrera».

Su competición: Piragüismo, KL3 200 m. Eliminatorias, día 6 de septiembre (10.00). Semis y final 7 septiembre (desde las 10.00).

Prestigio entre bambalinas con Kini, Molanes, Borba y Laureano Gil

Kini Carrasco (técnico del equipo nacional de paratriatlón): Experimentado paratriatleta cacereño con numerosos éxitos, 'Kini' Carrasco se enfuda la piel de entrenador en estos Juegos Paralímpicos en el equipo nacional de paratriatlón. Serán sus cuartos Juegos, aunque esta vez en la parcela técnica.

Sonia Molanes (Team Leader paracanoe). La técnica emeritense Sonia Molanes Costa, con licencia del Iuxtanam de Mérida y con amplia experiencia como deportista y entrenadora en piragüismo, acude a los Juegos Paralímpicos de París con el cargo de Team Leader del equipo español de paracanoe.

Jorge Borba (ayudante en la selección británica de BSR): No lo hará con la selección española, pero sí con la de Gran Bretaña, una de las claras aspirantes a la medalla de oro en la competición del baloncesto en silla de ruedas. El entrenador pacense del Mideba Extremadura es ayudante en el staff británico.

Laureano Gil (Jefe de equipo de natación): Hablar de Juegos Paralímpicos es hacerlo de Laureano Gil Dávila, que suma ya su octava presencia nada menos. Vuelve a repetir (como en Río y Tokio) como jefe de equipo en la selección española de natación, una de las que suele regalar buenas noticias.