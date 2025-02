Ginés tropieza con los bloques

Después de haber estado cerca de alcanzar el punto más elevado del tercer bloque, Alberto Ginés cayó a la colchoneta. Le faltaban aún 20 segundos ... para intentar otra aproximación, tiempo seguramente insuficiente, pero el escalador extremeño renunció. Se marchó a los vestuarios con caminar resignado y gesto grave. La posibilidad de volver a subirse a un podio olímpico quedaba cada vez más lejos.

La competición de bloques comenzó cruzada para Alberto Ginés, que no supo resolver el primer rompecabezas que le propusieron los diseñadores. En ese obstáculo inicial se despeñaron buena parte de las opciones de medalla del escalador extremeño. En el bloque, se otorgan cantidades de puntos crecientes según los participantes consigan acceder a los objetivos situados en la zona baja (5 puntos), media (10 puntos) o alta (25) del murete de 4,5 metros. En su primer intento, Ginés se fue de vacío mientras que cinco de sus rivales lograron alcanzar los puntos más elevados. «El primer movimiento era el más difícil, pero luego se simplificaba mucho», explicaba en la zona mixta, una hora después de acabar la final.

Aquel cero se le clavó a Alberto en el papel y quizá también en la moral, aunque él insiste en que no le dio tanta importancia: «Eso suele pasar mucho en la prueba de bloques. Hay que olvidarlo rápido y pasar al siguiente; no te puedes quedar hundido por eso», señalaba. Al contrario que sus adversarios, el cacereño consiguió más puntos en las dos últimas paredes que en las primeras, aunque esa reacción no fue suficiente para enjugar la diferencia con los primeros clasificados.

En los dos ejercicios postreros, estuvo a punto de alcanzar el hito mayor, lo que le hubiera concedido un buen botín, pero se le escabulleron por milímetros y se tuvo que conformar con un 9,8 y un 9,6. Ginés accedió a la escalada de dificultad en el último puesto, empatado con otro damnificado por los bloques, el checo Ondra, a más de cuarenta puntos del japonés Anraku y del estadounidense Duffy. Se le había plantado a Alberto una misión imposible; más incluso de la que tuvo que superar en Tokio para hacerse con su oro olímpico.

Antes de escalar por la pared de 15 metros ya sabía que había perdido el podio. Aun así mantuvo la concentración suficiente para trepar con agilidad y templanza por el muro. Llegó casi a la cima, entre los aplausos del público, y acabó cayendo a la lona después de atrapar 92.1 puntos. Otro gran especialista en escalada de dificultad, el checho Tomas Ondra, siguió los mismos pasos que Alberto. Su gran oportunidad vendrá en las próximas olimpiadas, en Los Ángeles, cuando, si todo sucede como está previsto, se separen las tres modalidades de la escalada y el cacereño pueda centrarse en su prueba fetiche y olvidarse de la pesadilla del búlder. «Los Ángeles me motiva muchísimo; con un poco de suerte está habrá sido mi última ronda de bloques», sonreía. Si nos atenemos exclusivamente a la prueba de dificultad, hoy sería medalla de bronce y no séptimo, plaza que finalmente ha ocupado.

«Hace tres años veíamos incluso complicado estar en París y cuando llegamos aquí nuestro gran objetivo era meternos en la final. Es cierto que estoy un poco frustrado por no haber podido hacer una buena ronda de bloques, pero al menos me he resarcido en la cuerda, en la dificultad», reivindicaba. Tras la final, Ginés cojeaba de manera muy evidente. Lleva semanas con molestias en un dedo del pie izquierdo y debe competir con anestesia.

En un final apasionante, el oro se lo acabó llevando el británico Toby Roberts, gracias a un resbalón inesperado del japonés Anraku, dominador durante toda la semana, que cayó cuando ya se veía con la corona de laurel sobre las sienes. El bronce fue para un gran especialista en dificultad, el austriaco Jakob Schubert, que, a diferencia de Alberto Ginés, se las apañó para salir vivo de los bloques.