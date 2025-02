Curry y LeBron salvan a Estados Unidos de una debacle ante Serbia

Estados Unidos rozó la debacle. El Dream Team del siglo XXI, los herederos de aquel equipo mágico que asombró al mundo en Barcelona 92, estuvieron ... a punto de pegarse el batacazo de sus vidas. Serbia, que puede presumir también de una plantilla extraordinaria, los llevó al límite, obligados los americanos a emplearse a fondo para remontar un partido que se les había puesto muy cuesta arriba y que no pudieron dar por ganado hasta que restaban ocho segundos. Stephen Curry (36 puntos y 9 de 14 en triples) y LeBron James (triple doble, con 16 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias) fueron los encargados de resolver el embrollo que hubiese supuesto verse fuera de su primera final olímpica desde 2004. Estados Unidos tiene ahora hasta el domingo para reflexionar antes de jugarse el oro con Francia, ganadora de la otra semifinal ante Alemania.

Fue Pau Gasol, vara de madera en mano, el encargado de que en el Arena Bercy se pusiera en marcha un partido descomunal. Solo el primer cuarto fue una oda al baloncesto, un tiroteo inmisericorde en el que lo raro era fallar. Stephen Curry fue el principal 'killer', con 17 de los 23 puntos con los que terminó su equipo. Gracias a él se sostuvo Estados Unidos, desde el inicio a remolque de una Serbia mejor armada en la que Jokic no resultaba tan fundamental, pues entre Bogdanovic y Avramovic se bastaban para destrozar el aro rival. Serbia se plantó a los cinco minutos con un espectacular porcentaje de acierto del 82%, con cinco de seis en triples, lo que le permitió llegar al final de ese periodo con una suculenta renta de ocho puntos.

A esas alturas no se percibía preocupación ni en las filas ni en el banquillo estadounidense. Acostumbrados a hacer la guerra por su cuenta, a sobrevivir gracias a individualidades, empezaron a acumular errores. Curry ya no estaba en el campo, y en su lugar solo se veía deambular a Kevin Durant, completamente ineficaz. Serbia aprovechó para estirar su diferencia hasta los 17 puntos (25-42) y ahí sí sonaron las alarmas.

Aparecieron LeBron y Embiid, abucheado este por el público francés durante todo el encuentro, y eso valió para que Estados Unidos no entrara en barrena. Sin embargo, Serbia no perdía la cara al partido. Avramovic se convirtió en el contrapeso de Curry, con parecido acierto desde la línea de tres. Y la seriedad defensiva de los balcánicos les permitió alcanzar el descanso con once puntos de ventaja (43-54).

Quedaba tiempo, pero por más que Curry seguía agujereando la canasta rival, la renta no menguaba. Jokic aprovechaba las ausencias de Embiid para sacar de sus casillas a Anthony Davis. Y la segunda unidad serbia también comenzó a funcionar. Micic, Guduric o Dobric aportaron su granito de arena para que los intentos de remontada de los americanos quedasen en nada. Con 63-76 (+13) se llegó al último cuarto, y hasta entonces Estados Unidos no había podido imponerse en ninguno de los anteriores.

La reacción llegó en el último cuarto, con LeBron convertido ya en jefe de operaciones, con Curry en su línea y, por fin, con Durant enchufado junto a sus compañeros. Jokic se cargó con una cuarta falta y Avramovic, aparentemente lesionado, no regresó a la cancha. Estados Unidos empató el partido por primera vez a falta de 3:41 para el final, y a los serbios, bien dirigidos durante todo el partido por Svetislav Pesic, les entró el vértigo.