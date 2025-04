Lucas Eguibar: «Volver a luchar por las medallas ha sido increíble»

PABLO M. DÍEZ Enviado especial a Zhangjiakou (China) Jueves, 10 de febrero 2022, 15:59 | Actualizado 17:05h. Comenta Compartir

Arrastrando una lesión de espalda desde el año pasado, el actual campeón del mundo de snowboard cross, el vasco Lucas Eguibar, no pudo meterse ayer en la lucha por las medallas en Pekín 2022. Desde la primera ronda de clasificación, Eguibar permaneció lejos de los puestos de cabeza e incluso estuvo a punto de quedar eliminado en los cuartos de final. Pero, justo cuando iba en última posición de la carrera, el choque de dos rivales que luchaban por la segunda plaza le permitió adelantarlos y colarse en las semifinales. Ahí se acabó su suerte y fue el último de su serie, lo que le privó de estar en la gran final, que se llevó el austriaco Haemmerle, a quien precisamente Eguibar le había ganado el campeonato del mundo hace ahora un año. En su lugar, el donostiarra tuvo que conformarse con la séptima posición en la semifinal de consolación, que le otorga un diploma olímpico, como en Sochi 2014.

«Preveía una carrera difícil y al principio he estado a mi nivel. Pero en cuartos de final tenía medio rota la fijación y he cometido un error en la salida. Por suerte, se me han caído los rivales cuando ya me veía fuera. Me ha pasado un poco de todo: he tenido errores, he tenido suerte…», reflexionaba tras la prueba en la rueda de prensa virtual organizada por el Comité Olímpico Español.

A pesar de la decepción por haber quedado fuera del podio, Eguibar se declaraba satisfecho porque «el camino ha sido muy duro con esta lesión de espalda y con la covid y en muchas ocasiones me he visto que no llegaba a estos Juegos». Tras haber superado todos estos obstáculos en un año difícil, aseguraba: «Estar aquí y volver a luchar por unas medallas ha sido increíble. Por eso me he emocionado mucho».

Analizando las carreras, Eguibar explicaba: «Se me ha atragantado la salida por el exterior porque era más difícil, ya que el principio era muy técnico y perdíamos velocidad». Para el futuro, su plan es descansar. «Y mirarme la espalda, pues me he hecho daño en la caída y quedan dos carreras para acabar la temporada en las que quiero estar», agregaba.