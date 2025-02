Enrique Llopis se queda a un paso de la gloria olímpica

El valenciano Enrique Llopis confirmó su gran temporada con una cuarta plaza en la final de los 110 metros vallas que ganó Grant Holloway con ... notable autoridad y bajando de 13 segundos. Llopis ha encontrado su momento de confianza, ya es un corredor seguro de sí mismo y tras clasificarse para la final con 13.17, frente a los mejores no perdió la cara en ningún momento pese a una mala salida que condicionó su carrera.

🇪🇸 ¡Qué cerca del metal!



👏🏻 Enorme carrera de @llopis110 que termina 𝐜𝐮𝐚𝐫𝐭𝐨 en la final de 110 vallas con 13.20 de marca@Paris2024 | #Paris2024 | #Athletics pic.twitter.com/QKVCuhvAei — Eurosport.es (@Eurosport_ES) August 8, 2024

Pero por la calle tres, Llopis aprovechó la compañía de Daniel Roberts para lanzarse a por todo. Con Holloway en plan campeón e inalcanzable para el resto de los competidores, la plata fue para Roberts con 13.09, mientras Llopis, que por un momento llegó a soñar con el bronce, vio que las piernas ya no le daban para más en los dos últimos obstáculos donde se le escaparon tanto el estadounidense como el jamaicano Broadbell. Al final, fueron 11 las centésimas que le apartaron del podio. Llopis fue cuarto con 13.20 y completa una actuación brillante que confirma su evolución como vallista.

Quique Llopis, tras rozar el bronce en los 110m vallas: "Ni en mis mejores sueños hubiera pensado quedar 4º en unos JJOO" 🏆 #Paris2024 #ParisRTVE8A pic.twitter.com/usfJp0pIg1 — Teledeporte (@teledeporte) August 8, 2024

Además, Marta Pérez batió el récord de España de 1.500 metros con 3.57.51, mejorando en dos segundos el viejo crono de Natalia Rodríguez, pero a pesar de todo no estará en una final en la que sí correrá Águeda Marqués. La pupila de Arturo Martín, que logró in extremis la mínima olímpica, ahora correrá con las mejores después de un apretado final con Esther Guerrero, a la que aventajó en cuatro centésimas.

🔝De mayor queremos ser como Águeda Marqués (@agueda19mm) #ParísRTVE8a #París2024



🔥La finalista española de los 1.500 metros se emociona al ver la carrera de su compañera y amiga Marta Pérez (@martapm93) donde ha batido el récord de España pic.twitter.com/90p4RlWV2H — Teledeporte (@teledeporte) August 8, 2024

En la zona mixta, Marta Pérez reconoció tener un sabor «agridulce» por lograr un récord que no le daba el pase a la final, pero reconoció que «llevo años peleando por bajar de cuatro y ahora no me voy a poner a llorar por hacer 3.57». Una marca que de cara a futuro coloca a la soriana en otro escalón para poder tener más sencillo el acceso a los grandes mítines. «Es que una semifinal como ésta era idea porque te permite simplemente pensar en seguirlas y no mirar el crono».