Danny León y Alain Kortabitarte se quedan sin final

Ni Alain Kortabitarte ni Danny León consiguieron meterse entre los ocho mejores skaters de los Juegos Olímpicos. El patinador de San Sebastián, de 18 años, ... sufrió un esguince de rodilla hace dos semanas mientras entrenaba en Estados Unidos; una lesión que se le agudizó ya en la pista parisina, y eso ha lastrado sus posibilidades. Aun así, consiguió completar una tercera manga y mostrar sus condiciones. «Me he visto mucho mejor de lo que me esperaba. Estoy deseando celebrarlo con mis padres y con mis amigos. He podido patinar a pesar del dolor», señaló Alain al concluir su ejercicio. Los jueces le otorgaron un 75.46, lo que le dejó en la decimonovena posición.

En el caso de Danny León, la frustración era visible. Estos son los segundos Juegos del skater de Mostoles y en ninguno de ellos ha podido mostrar a gusto sus condiciones. En Tokio quedó noveno, a un puesto de entrar en la final, y en París ha sufrido caídas en sus tres rondas. «Un bajón tremendo. He acabado frustrado, con ganas de llorar... Pero he decido convertirme en uno de esos memes que dicen que no sale a la primera, no sale a la segunda, pasan los años y al final lo consigue». León recibió 56.25 puntos y acabó en vigésima posición. «Es duro -reconoce- y así es el deporte. Somos veintidós y solo ocho pasan. Imagino que esa gente también estará frustrada. Sobre todo me imagino cómo estará el noveno porque yo ya estuve en esa situación». El skate español se despide así de París con resultado menos brillante de lo que se esperaba. Solo Naia Laso, aunque afectada por una lesión en la espalda, consiguió pasar a la final de 'park' y obtuvo un diploma olímpico, pero los demás patinadores no consiguieron acceder a la lucha por la medallas.

