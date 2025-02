Una caída entierra a España en el velódromo

En la recta final de la prueba, a falta de 28 vueltas para entrar en la línea de meta, un corredor belga pierde el control ... de la bicicleta tras chocar con la rueda trasera de un británico, cae por la pista y arrolla a Albert Torres, que da una vuelta de campana antes de aterrizar sobre la madera del velódromo. Los espectadores se llevan las manos a la cabeza; ha sido un golpe muy duro. España marchaba entonces en sexta posición. Las medallas parecían lejanas, pero en una prueba tan impredecible y fulminante, nada podía darse por descartado. Hasta que a Torres lo tiraron y con él acabaron por los suelos todas las esperanzas españolas.

La final de madison en el velódromo de Saint Quentin en Yvelines deparó un espectáculo vibrante y caótico, con ataques furibundos y frecuentes caídas, animado por las estrategias diferentes, e incluso opuestas, de los equipos. Tanto España como Portugal decidieron al principio tomárselo con paciencia y no enseñar los dientes a las primeras de cambio. Mientras los austriacos, demasiado jóvenes e impetuosos, mordían desde el principio, Sebastián Mora y Albert Torres prefirieron examinar el terreno durante 25 vueltas. Aceleraron al llegar al quinto esprint. Quince vueltas después, dominaban la clasificación.

El madison es una modalidad del ciclismo en pista que no permite un segundo de respiro. Los dos corredores de cada equipo van dándose relevos continuamente durante 50 kilómetros (200 vueltas) para conseguir los puntos que se reparten en los veinte esprints de que se compone la prueba. Para vencer, sin embargo, no vale solo con acelerar en esas metas volantes; los equipos que atacan y consiguen ganarle una vuelta al pelotón reciben de golpe 20 puntos y ese botín suele ser decisivo en los momentos finales. España lo intentó en algunos instantes, pero no pudo doblar al grupo. Sí lo hicieron las tres selecciones que acabaron ocupando el podio olímpico: Portugal, Italia y Dinamarca. Los portugueses completaron una carrera brillante; durante casi toda la prueba estuvieron agazapados y silentes, como animales depredadores, hasta que a falta de 30 vueltas salieron de su escondite y comenzaron a dar zarpazos. Ganaron una vuelta, puntuaron en los últimos cinco esprints y dejaron atónitos a los italianos, que sufrieron una caída en un mal relevo tras haber dominado la carrera con autoridad. Portugal, gracias a Leitao y Oliveira, consigue su primer oro en París 2024.

Esa pudo haber sido también la estrategia de España, aunque la brutal caída de Albert Torres lo desbarató todo. La selección acabó finalmente en el noveno lugar.