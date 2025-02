Alejandro Blanco pone un 10 a los deportistas y emplaza a revisar el modelo

El Colegio de España en París, dentro de la ciudad universitaria de la capital francesa, fue el enclave elegido por el Comité Olímpico Español (COE) ... como centro de operaciones durante los Juegos. Allí acudían cada noche los medallistas a recibir su pequeño homenaje, se organizaban encuentros con artistas como Pablo López o Ana Guerra y hasta catas de aceite. Y ese fue el lugar elegido también para que Alejandro Blanco, presidente del COE, hiciese su primera valoración de los Juegos. «No es el esperado, pero es un buen resultado», aseguró. «Es el nivel que tenemos. Pensaréis que soy optimista, pero yo pongo un 10 a nuestros deportistas porque todos han dado el máximo. Si con eso se consiguen 18 medallas, pues maravilloso. Nadie ha bajado los brazos».

El responsable del deporte olímpico valoró primero los datos de forma cuantitativa: «Son 18 medallas, una más que en Río y en Tokio. Y gracias a los equipos tenemos 87 deportistas con medalla y 134 con diploma, esos son 221 entre los ocho primeros, un 57%».

Después llegó la valoración más profunda, en la que tocó analizar si ese resultado corresponde con el nivel real del deporte español: «Antes de que me lo preguntéis, sigo pensando que las 22 medallas de Barcelona son un objetivo salvable. La quiniela más humilde nos colocaba en una media de 30 medallas. No pasa nada. Los Juegos es la competición que presenta más variables. No tiene que ver con un campeonato del mundo».

Blanco aprovechó para volver a reclamar más dinero y un modelo estable para el deporte español, lo que según él sería la clave para poder mejorar ese techo: «Cuando hablemos del medallero hay que hacerlo también de inversión. Si nos comparamos con países que están a nuestro lado y que logran mejores resultados hay que ver el cociente entre esas medallas y el dinero que se pone. Para Barcelona 92 la inversión que se hizo en deporte fue increíble. Se pusieron todos los medios, se contrató a los mejores del mundo en cada disciplina... En Río se bajó el 50% la subvención pública al deporte y se sacaron 17. Lo que se gastó en pesetas en Barcelona es lo mismo que se gastó en euros para Río».

«Hay que agradecer la inversión del Gobierno y de Team España, que es una ayuda directa a los deportistas», continuó.« Pero conseguir resultados no es una cosa de un año ni de dos. Hay que tener programas especializados. La responsabilidad del deporte de alto nivel la tiene el CSD. En otros países es diferente. En los que tienen éxito, el Gobierno da el dinero y es el Comité Olímpico el que hace la distribución. El sistema de estos países permite tener una planificación de más largo tiempo. Hay muchos cambios de Gobierno, de ministros, de secretarios de Estado…», lamentó. En ese sentido, dijo que se reunirá en septiembre con el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, para hacer una valoración conjunta una vez tengan los informes técnicos de todas las federaciones olímpicas.

Más allá del resultado de España, Alejandro Blanco valoró de forma muy positiva la organización de los Juegos: «Aplaudo la grandeza de las instalaciones. Y me ha sorprendido la gran cantidad de público. Francia ha dado una imagen extraordinaria».