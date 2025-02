Alberto Ginés, a remontar una vez más

Se repite la historia de las semifinales en la escalada de los Juegos de París y la hoja de ruta necesaria para alcanzar medalla en ... el caso del extremeño Alberto Ginés. Como ocurriera el lunes, al cacereño se le atragantó la disciplina del boulder (bloque) y tendrá que darlo todo en su especialidad preferida de la dificultad para situarse en disposición de acceder a las medallas, situadas a unos 40 puntos. Fue octavo de los ocho finalistas, empatado con el séptimo, el checo Ondra, con 24,1 puntos, lejos de una cabeza lideraba por el japonés Anraku, con 69,3 puntos; seguido por el norteamericano Duffy 68,3, y tercero el británico Roberts, con 63,1. Lo tiene difícil, pero no imposible.

El británico McArthur fue el primero de los ocho finalistas en comparecer y muy pronto, en el primero de los cuatro bloque, logró el top y sus 25 puntos, lo que daba una idea inicial de que quizá esta vez los diseñadores de la prueba no fueron tan crueles como en la semifinal. El norteamericano Duffy también consiguió esos 25 puntos, con la habitual resta de décimas por los intentos empleados, lo que podría confirmar esa idea. Pero fue un espejismo porque los bloques siguientes eran verdaderas trampas, algo favorable a nuestro representante pues las distancias no son insalvables. Alberto Ginés fue el quinto en salir a escena. Un bloque que no le beneficiaba porque era muy explosivo y en el que tienen ventaja los escaladores más altos o de mayor envergadura y que pueden llegar más lejos con sus saltos en los movimientos que son más dinámicos y menos estáticos. El cacereño se quedó sin puntos porque no alcanzó ni siquiera la zona baja, por lo que ya sufría las primeras diferencias en la tabla respecto a quienes sí habían sumado el top: McArthur, Duffy, Schubert, Roberts y el japonés de 17 años y principal candidato Anraku, que en menos de un minuto (tienen cuatro en cada bloque) hizo el top sin fallo colocándose primero.

En el segundo bloque Ginés sí pudo sumar sus primeros puntos en las zonas bajas, pero solo fueron 4,7 y de nuevo permitía que los rivales se distanciaran más al no lograr el top. Su gesto contrariado lo decía todo. La pesadilla de esta especialidad le hacía estragos una vez más. Para los próximos Juegos de Los Ángeles podrá despertar de este mal sueño pues las disciplinas se separan y cada una tendrá sus propias medallas. Nadie salvo el gran aspirante Anraku fue capaz de hacer top en este segundo tramo, pero la tabla ya registraba una separación importante entre el extremeño y los líderes. Anraku encabezaba la tabla con 49 puntos pero ya aparecían varios adversarios más con más de 40 puntos por los solo 4,7 de Ginés.

El tercer bloque, muy físico, se ajustaba más a las características del cacereño, que sumó pronto la zona baja y se asomó a un top que rozó con la mano izquierda pero no pudo agarrar y sujetarse como es preceptivo. 9,8 era su puntuación a falta de un único bloque para él y continuaba el último de los ocho. Eso implicaba más ventaja para sus grandes enemigos. Duffy terminaba su participación líder provisional con 68,3 puntos y dos tops y pronto se le acercarían otros como Roberts, también con dos tops y cerca de los 60. Sobre todo Anraku, que se ponía segundo con 59,5.

🧗 ESCALADA DEPORTIVA |



🔴 ¡FINAL!



➡️ Bloque y dificultad



👉 Finaliza la primera prueba con Alberto Ginés (@lilcabeSa) en séptima plaza con 24.1. ¡Vamos, Alberto, que nos queda una prueba!#Paris2024 #Olympics #ElCorazónDeEspaña ❤️🇪🇸 pic.twitter.com/3ttDbn8qGR — Comité Olímpico Español (@COE_es) August 9, 2024

Alberto Ginés necesitaba lo máximo en el cuarto bloque para reducir distancias, pero no era el entorno propicio para conseguirlo; de nuevo mucha separación entre los módulos del bloque, más asequible para escaladores de mayor envergadura. Al menos llegó hasta la zona de 10 puntos y rozó el top. Otra vez su cara reflejaba frustración mientras se despedía del público que abarrotaba el rocódromo de Le Bourget. 24,1 puntos totales y octavo en la clasificación, igualado con el séptimo. Le tocará remontar en la dificultad.