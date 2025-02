El 1.500 se queda sin españoles

Una de las pruebas de referencia del atletismo español no tendrá representantes ni siquiera en semifinales. Después de fallar en la primera jornada de los ... 1.500 metros, Mario García Romo, Ingacio Fontes y Adel Mechaal se fueron a la novedora repesca, un extraño invento de la World Athletics donde los mediofondistas tienen una segunda oportunidad para acceder a la siguiente ronda. Pero ni por esas. De hecho, los tres españoles todavía estuvieron peor que el primer día y ofrecieron una imagen muy alejada de lo que suele ser una fuente de alegrías.

El primero en correr y quedar eliminado fue Mario García Romo. El salmantino no había mostrado malas sensaciones el viernes y estuvo en la pelea por la clasificación, pero ayer fue todo lo contrario. En la última vuelta fue perdiendo gas hasta terminar en la novena plaza, cuando solamente se clasificaban los tres primeros de las dos series de repesca. «Es un momento duro porque no he sabido defender esta camiseta como se merece en una gran competición y ahora toca dar la vuelta a la situación», analizó el atleta que entrena y reside en Estados Unidos.

Peor todavía

Después llegó el turno de Fontes y Mechaal, dos corredores que ya saben lo que es correr una final olímpica. Pero lo que se vio fue peor todavía que con García Romo. Ambos atrás, lejos de la cabeza y con un Mechaal totalmente fuera de carrera en la última vuelta, mientras Fontes trataba de remontar posiciones pero sin ninguna posibilidad de entrar entre los tres mejores. «Estoy completamente decepcionado conmigo, en la última vuelta iba pensando 'tierra trágame' porque iba sin piernas, completamente vacío. Tengo que analizar si he bajado tarde de altitud, no sé, sólo puedo decir que estoy completamente decepcionado, no puedo explicar lo mal que me he encontrado», resumió Mechaal.