El GL Bolaños no pudo puntuar fuera de casa. GL BOLAÑOS FS
FÚTBOL SALA

El Grupo López Bolaños cae goleado en Benidorm

El Jerez vuelve a jugar hoy en casa ante el Bargas, un rival directo, tras dos salidas consecutivas

Miguel Camacho

NAVALMORAL DE LA MATA.

Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Después de seis jornadas sin conocer la derrota, el Grupo López Bolaños sufrió la segunda en lo que va de temporada en la décima jornada en el grupo 4 de Segunda B. El equipo de Fuente del Maestre cayó en Benidorm frente a La Nucía (8-3), aunque se mantiene en la segunda plaza en solitario con 22 puntos.

El GL Bolaños no se encontró cómodo en ningún momento ante el cuadro alicantino, que puso más intensidad que los fontaneses y ya cobró ventaja suficiente al término de la primera mitad (5-1). De esta forma pudo encarar la segunda con mucha más tranquilidad. Además, si por algo destaca La Nucía es porque lleva ganados todos sus compromisos como local, los 5 que ha disputado por el momento, aunque curiosamente, haya perdido los otros 5 que ha jugado como visitante.

Los dirigidos por Víctor Pecero quizás acusaron el largo desplazamiento y sucumbieron con despistes y errores poco comunes que les costó quedarse sin sacar nada positivo. Sus goleadores fueron Manuel (2) y Álex.

Mientras, el otro conjunto extremeño en la categoría, el Jerez Futsal, afrontará hoy su partido ante el Bargas (12.00 horas), crucial para acercarse a los puestos de salvación. Los templarios, después de dos salidas consecutivas, vuelven a casa para intentar sumar su segundo triunfo seguido ante un rival toledano que ha perdido en los cuatro desplazamientos que ha afrontado hasta ahora. El Jerez sabe que una hipotética victoria le dejaría al borde de la permanencia en la categoría de bronce.

El Grupo López Bolaños cae goleado en Benidorm