Vinicius insiste en su lucha contra el racismo: «Yo solo no puedo luchar contra todo lo que sufrimos los negros»

Isaac Asenjo Madrid Martes, 19 de noviembre 2024, 15:58

Una veintena de ataques racistas han sido denunciados en distintas fiscalías especializadas en delitos de odio, juzgados de instrucción y la comisión antiviolencia, hacia el delantero brasileño del Real Madrid Vinicius. El jugador del equipo de Chamartín, bandera y altavoz de la lucha contra el racismo en el mundo del fútbol insiste en su lucha durante una conversación publicada en la página oficial de la CBF, asegurando que en España se están dando los pasos para eliminar esta lacra. «Siempre es bueno mejorar y creo que estamos en el camino correcto, porque juego en España, donde sufrí mucho y todavía sufro a veces, pero por supuesto sufro menos con la ayuda de todos los clubes, de toda la gente que están haciendo todo lo posible para combatir el racismo», afirma el de Sao Gonçalo en vísperas al día de la Conciencia Negra que se celebra en Brasil.

«Solo tendremos victoria cuando los racistas salgan de los estadios directos a la cárcel, lugar que se merecen», apuntó el ariete blanco y de la selección brasileña a finales de septiembre cuando se produjo la tercera condena en la historia del fútbol español por racismo. «En los últimos tres meses hemos logrado meter a tres o cuatro personas en la cárcel y hacerles pagar por el delito que cometieron. Y podemos reducir esto lo más rápido posible, porque incluso una persona que es racista tendrá miedo a expresarse cuando hay cámaras, y esto disminuirá y afectará a otras personas también, que harán menos».

Una lacra contra la que el jugador brasileño lleva tiempo luchando y que le ha llevado a vivir varios episodios por los que se ha enfrentado a las aficiones rivales. «He vivido con la presión desde que nací, porque venía de un lugar muy peligroso, donde sufrí mucho, y pasar por las filas de Flamengo también fue un gran golpe. Subí con 16 años y he tenido muchos altibajos. Con la selección no es diferente. He pasado por muchos altibajos, siempre con ganas de desarrollarme para hacer grandes cosas por nuestro país y las dificultades llegarán, como ya he dicho. He pasado por muchos altibajos y quiero hacer todo lo posible y seguir luchando con todos mis compañeros, con todo el cuerpo técnico y con todo nuestro personal para poner a Brasil en lo más alto».

«Sé lo importante que soy, pero siempre digo que es una lucha de todos, porque yo solo no puedo luchar contra todo esto que todas las personas negras han estado sufriendo. Pero conozco mi tamaño, conozco la fuerza que tengo, mi discurso, y puedo hablar por todas esas personas que no tienen fuerza, o que tienen miedo, o que pasan por muchas cosas y la gente no siempre cree lo que dicen. Así que estoy muy contento de poder ayudar y de seguir firme y fuerte en la lucha junto con todos los jugadores y todas las personas que han podido ayudarnos», insistió el deportista fluminense, conocedor de que se encuentra en una posición privilegiada para seguir en una batalla para la que pidió ayuda a las grandes instituciones.

