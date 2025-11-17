El viento sigue sin soplar a favor del Cacereño en Pinilla
El equipo de Ernesto Sánchez no termina de blindarse en su campo y ante su falta de acierto pierde por la mínima ante el Atlético de Madrid B
Redacción
BADAJOZ.
Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:00
El Cacereño Femenino volvió a sufrir un nuevo revés en su campo y no termina de convertir Pinilla en ese búnker que resultó infranqueable ... durante toda la temporada pasada. El equipo de Ernesto Sánchez perdió por la mínima ante un Atlético de Madrid que aprovechó una jugada desafortunada por el efecto del fuerte viento para rentabilizar al máximo sus oportunidades.
Porque las verdiblancas no se merecieron otro pinchazo en Pinilla, pero su falta de pegada les penalizó para encadenar su quinta jornada consecutiva sin ganar y su segunda derrota en casa donde solo ha sido capaz de sacar una victoria de cinco partidos.
El Cacereño comenzó con ganas de encarrilar pronto el partido. Yolardiz asumió el papel protagonista con las dos primeras ocasiones en el primer cuarto de hora. Pero la más clara fue de Noko Matlou en un espléndido cabezazo que sacó la meta Alba de Isidro en la misma línea en el tramo final de la primera parte.
El segundo acto arrancó como el primero con Yolardiz muy activa y poniendo en dificultades a la zaga colchonera. La jugadora colombiana estuvo a punto de inaugurar el marcador al estrellar el balón al larguero apenas pasados tres minutos de la reanudación. Pero lo que es el fútbol. De la posible ventaja del Cacereño se pasó al mazazo más absoluto. En la siguiente acción, el filial rojiblanco se adelantaba con un tanto de Noa. La canterana del Atleti estuvo más lista y se aprovechó de un saque largo de su portera, que con la fuerza del viento sobrepasó la defensa cacereña, y ante las dudas de Delia en la salida se lanzó decidida a por el balón que le picó en vaselina para anotar el 0-1.
Al Cacereño le pudo la precipitación y el Atlético B supo aguantar sus acometidas para defender el resultado.
