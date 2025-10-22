HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La UPP recupera el liderato en solitario tras ganar al Amanecer y la derrota del Ciudad

J. C. R.

PLASENCIA.

Miércoles, 22 de octubre 2025, 02:00

La Unión Polideportiva Plasencia ha recuperado el liderato en solitario del grupo 1 de la Primera División Extremeña tras la quinta jornada de competición. El conjunto placentino se impuso con autoridad al Amanecer por 3-0 en el Municipal, mientras que el Ciudad de Plasencia cayó en Cabezuela, resultado que devolvió a la UPP al primer puesto.

Antonio abrió el marcador en el minuto 23 y Chinaza, con un doblete, cerró una victoria contundente. El delantero africano sigue demostrando su gran estado de forma y se consolida como uno de los jugadores más decisivos de la categoría.

La derrota por 1-0 del Ciudad de Plasencia en Cabezuela, que continúa siendo uno de los equipos revelación, permitió el cambio de líder. El único gol del partido lo anotó Mario Domínguez en el 17, con una falta directa que se coló tras abrirse la barrera.

Por su parte, el Moraleja asciende al segundo puesto tras golear 0-5 al Piornal en un duelo más igualado de lo que reflejó el marcador. Alberto Vadillo fue protagonista con dos tantos; tras el segundo, en el ecuador de la segunda parte, el Piornal se vino abajo. Otro de los equipos destacados es el Malpartida, que venció 1-3 en el complicado campo del Torreorgaz, remontando tras un gol en propia puerta.

