El United cae y el City no perdona en el estreno

Colpisa Madrid Domingo, 7 de agosto 2022, 19:36 | Actualizado 19:47h. Comenta Compartir

Continúan los líos en Old Trafford. Por si los diablos rojos no tenían suficiente con las dudas sobre el futuro de Cristiano Ronaldo, que partió desde el banquillo, estos cayeron ante el Brighton en su estreno esta temporada en la Premier League. Una derrota que se traduce en la segunda de las grandes sorpresas del regreso del campeonato inglés después de que el Liverpool empatara en su visita al recién ascendido Fulham.

No pudo empezar peor la era Ten Hag en el 'Teatro de los sueños'. Un doblete del alemán Pascal Gross en la primera mitad permitió a los de la ciudad costera llevarse sus primeros tres puntos de la temporada. La presencia de la estrella de los mancunianos en el segundo tiempo fue insuficiente para evitar la debacle en el arranque del campeonato.

El que no falló fue su vecino. El Manchester City no perdonó en su visita hasta la capital británica, imponiéndose al West Ham con doblete de Erling Haaland. El fichaje estrella del conjunto de Pep Guardiola se estrenó a lo grande en su debut en la Premier League. Si Darwin Núñez había logrado marcar el sábado con el Liverpool en su primer encuentro en el campeonato inglés, el noruego no iba a faltar tampoco a su cita con el gol, aunque uno no iba a ser suficiente para su voracidad.

En el otro partido de la jornada del domingo Leicester y Brentford empataron en el que se convirtió en el segundo partido que acababa en tablas en el inicio de la liga inglesa. Comenzaron adelantándose los 'Foxes' con un tanto del belga Timothy Castage superada la media hora y otro de Dewsbury-Hall a la vuelta de vestuarios servía para ampliar distancias. Aunque finalmente igualarían los londinenses con goles de Toney y Josh Dasilva.