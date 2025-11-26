HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

FÚTBOL

Última sesión en Don Álvaro antes de partir a la Copa de las Regiones

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La selección extremeña realizó este martes su último entrenamiento en Don Álvaro antes de partir rumbo a Zaragoza para disputar la Copa de las Regiones de la UEFA.

El combinado dirigido por José González ‘Gus’ debuta este viernes ante la vigente campeona Aragón y el sábado se medirá a Canarias, ambos partidos a las 11.00 horas. Se clasifican para la fase intermedia (28 y 29 de enero) los primeros de cada uno de los cinco grupos y los tres mejores segundos.

La selección está compuesta por los porteros Jesús Torres (Jerez) y Fran (Gévora); los defensas David y Pedroso (Jaraíz), Reverte (Villanovense), Juanpe (Azuaga) y Carlos (Santa Amalia); los centrocampistas Vespi y Talyson (Jaraíz), Cano (Santa Amalia), Javi Gil (Don Benito) y Konate (Azuaga); y los delanteros Juanfri y Chema (Jerez), Piti (Villanovense), Andrada (Villafranca), Mina (Cabeza del Buey) y Manu Soltero (Puebla).

