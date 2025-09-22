El Villanovense se queda solo al frente de la tabla

El entrenador, Richi Tapia, se fue enfadado tras la disputa del último partido de su equipo, el Villanovense, a pesar de que logró una nueva ... victoria. Fue crítico señalando que «hemos hecho un mal partido, nos hemos equivocado; me quedo con el resultado». Y es lo que cuenta, desde luego, porque le sirve para liderar en solitario el grupo 14 de Tercera con la suma de todos los puntos posibles (9) hasta la fecha. Es el único que lo ha conseguido. Quienes también llevaban pleno antes de jugar la jornada del fin de semana, perdieron y recibieron su primer gol, Jaraíz y Santa Amalia.

El Villafranca se queda solo también persiguiendo al líder siendo otro de los invictos por ahora. Como el Azuaga, que está pendiente de la resolución del choque que no jugó en Badajoz para saber oficialmente si tiene 3 puntos más, el Moralo y el Diocesano, que tampoco conocen la derrota, aunque en estos dos últimos casos tampoco la victoria porque han empatado las 3 jornadas.

Se marcaron un total de 22 goles, con 5 victorias, de las cuales 3 fueron visitantes, y 4 empates. Se lanzaron 4 penaltis, convirtiéndose en gol 2 de ellos y fallándose los otros 2 gracias a las felices intervenciones de los guardametas Sergio Tienza, del Badajoz, y Jesús Torres, del Jerez. Hubo 5 expulsiones a jugadores, a uno de ellos ya con el encuentro finalizado, y 2 más a entrenadores, José Carlos Prieto, del Don Benito, y Dani Baños, del Jaraíz.

El Villanovense sufrió para ganar al Gévora (3-2), que igualó un 2-0 al descanso. Angelito (2) y De Prados anotaron para los serones y Liberal y Adolfo para los gevorenses, que sufrieron la expulsión de Isma Perera ya con el 3-2 en los últimos minutos.

El Villafranca ganó en campo del Pueblonuevo (1-3) con los tantos de Andrada, Kiba y Beni. Los locales empataron momentáneamente por mediación de Iván Vázquez, de penalti. El Pueblonuevo, que acumula 11 goles en contra en 3 partidos, es junto al Badajoz los únicos que aún no han puntuado. El Don Benito venció al conjunto pacense (0-1) con un tempranero tanto de Asier. Su compañero Higor Rocha pudo echar más picante al Nuevo Vivero, pero falló un penalti.

Al Llerenense también le sirvió un solitario gol en los primeros compases de juego, el de Ginaid, para superar al Santa Amalia (1-0) e igualarlo en la clasificación. Exactamente lo mismo hace el Puebla al vencer en Jaraíz (0-1) con un tanto en propia puerta del local Lolo. Los poblanchinos se encaraman en el grupo de cabeza con 6 puntos como los veratos, que sufrieron la expulsión de su capitán David Elena ya acabado el partido.

Por su parte, el Azuaga cedió el empate en Cabeza del Buey (1-1), a quien se le resiste su primera e histórica victoria en la categoría. Fran Barranco marcó para los locales y Piochi para los visitantes. El caputbovense Jaime fue expulsado ya con el 1-1. Mismo marcador se repartieron Montijo y Diocesano en terreno montijano. Banato adelantó al primero y Adrián puso las tablas definitivas para compartir también la zona templada de la tabla.

El Moralo está ahí incrustado también después de empatar en Jerez (2-2). Omar, de penalti, y Robinho marcaron para los de Navalmoral en el descuento de la primera mitad, pero en la segunda el omnipresente Chema Chávez, con un doblete, les aguó la fiesta. El visitante Liam fue expulsado después y su equipo tuvo otra pena máxima para ganar, pero Moha la marró.

Por último, el Montehermoso sumó su primer punto gracias al empate con el Calamonte (1-1). Luis anotó para los de casa y Fran Márquez para los de fuera. Con ese resultado ya en el marcador, el local Alexandre fue expulsado.