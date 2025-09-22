HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El Villanovense es el líder en solitario de la Tercera. CF VILLANOVENSE
Tercera RFEF

El Villanovense se queda solo al frente de la tabla

El equipo de Richi Tapia es el único que ha ganado las 3 primeras jornadas en todo el grupo extremeño

Miguel Camacho

Navalmoral de la Mata

Lunes, 22 de septiembre 2025, 12:57

El entrenador, Richi Tapia, se fue enfadado tras la disputa del último partido de su equipo, el Villanovense, a pesar de que logró una nueva ... victoria. Fue crítico señalando que «hemos hecho un mal partido, nos hemos equivocado; me quedo con el resultado». Y es lo que cuenta, desde luego, porque le sirve para liderar en solitario el grupo 14 de Tercera con la suma de todos los puntos posibles (9) hasta la fecha. Es el único que lo ha conseguido. Quienes también llevaban pleno antes de jugar la jornada del fin de semana, perdieron y recibieron su primer gol, Jaraíz y Santa Amalia.

