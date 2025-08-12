HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Jugadores del Villanovense durante un amistoso de pretemporada. E. Domeque
Tercera RFEF

El Villanovense propone fijar en 10 euros las entradas visitantes

Los serones lanzan esta propuesta al resto de clubes extremeños para unificar precios durante toda la temporada

Estrella Domeque

Martes, 12 de agosto 2025, 20:48

Entradas a 10 euros para las aficiones visitantes. Es la propuesta que lanzaba este martes el Villanovense al resto de equipos que componen la Tercera RFEF extremeña. Lo hacía a través de las redes sociales. «Nos encantaría llegar a un acuerdo con todos los clubes extremeños y que ofrezcamos a la afición visitante entradas a un precio fijo y razonable», explicaban en este mensaje. Si bien, por el momento, ninguno de los clubes ha recogido el guante. Al menos, por esta vía tecnológica.

Está por ver si los equipos regionales se animan a aceptar esta propuesta para un calendario que dejará grandes duelos en una temporada que promete ser igualada. Con Badajoz, Don Benito, Villanovense, Llerenense o Azuaga entre los grandes favoritos sobre el papel. Ya en la primera jornada se verán duelos interesantes como el debut del Badajoz de Marrero contra el Azuaga en el Nuevo Vivero; el Villanovense empezará como local contra el Puebla de la Calzada y el Don Benito viajará hasta Montijo. Para el Llerenense el arranque será contra el recién ascendido Gévora.

Otra de las grandes citas será el triste regreso a Tercera del derbi de las Vegas Altas. Don Benito y Villanovense se verán las caras en la sexta jornada, en el fin de semana del 11 y 12 de octubre.

Asamblea pospuesta

Mientras tanto, el Villanovense ha decidido retrasar la asamblea prevista para esta semana. El motivo esgrimido por el club serón es su decisión de presentar a los socios un presupuesto en el que se cuente ya con los términos del acuerdo que aún están ultimando con la Tesorería General de la Seguridad Social.

«Teniendo en cuenta que el mes de agosto es inhábil en el ámbito judicial, este trámite se está prolongando más de lo inicialmente previsto», justifica la directiva serona como motivo para posponer esta asamblea en la que se iba a someter el presupuesto a votación.

