El Viernes Santo puede acercar al Extremadura al ascenso

Este Viernes Santo, a las 12.30 horas en el Municipal de Azuaga, comenzará el partido entre el segundo contra el primero del grupo extremeño de Tercera. Un Vía Crucis que podrá decidir la plaza de campeón, la del ascenso directo. Cuando restan las 4 últimas jornadas, el Extremadura suma 68 puntos y el azuagueño 63. Una hipotética victoria del líder le daría el billete para el cambio de categoría, sólo le faltaría un punto para canjearlo; si el triunfo correspondiera a los locales, la lucha continuaría con más emoción que nunca a falta de 3 encuentros. Y si ninguno fuera capaz de hacerlo y el choque acabara en empate, el Extremadura conservaría las posibilidades intactas manteniendo a su máximo rival a raya. Después de este enfrentamiento fratricida, al conjunto de Cisqui le quedará por jugar con el Diocesano y Villafranca en casa, y en medio fuera con el Moralo. El calendario del Azuaga de José Miguel Ramos será el de Puebla fuera, Pueblonuevo en casa y Trujillo fuera. ¿En qué partido y en qué campo se cantará el alirón?

Otra pelea es la de ocupar la mejor posición posible de cara al playoff de ascenso, para tener el factor campo a su favor. El Llerenense, con 59 puntos, está al acecho de un posible tropiezo rojiblanco. El Jaraíz (57) y Diocesano (55) se acomodan en esas posiciones. El Badajoz (54) no acaba de enderezar su rumbo y ahora vuelve a estar fuera de las eliminatorias, que son su principal objetivo, toda vez que se desfondó en la carrera hacia el título y que pensar en tener al Nuevo Vivero a su favor en el playoff no procede cuando no se está ni entre los 5 primeros a estas alturas.

Puebla-Trujillo, el miércoles 30

Pelea y de las grandes también protagonizarán los equipos de abajo, con algún encuentro directo en cada una de las jornadas que faltan. El Olivenza (17) parece descolgado y la próxima jornada podría certificar su descenso. El Arroyo (21) se está quedando sin margen, teniendo por delante a Trujillo (25) y Puebla (25), ambos con un partido pendiente entre sí que jugarán el miércoles 30 a partir de las 19.00 horas, ya que el del pasado domingo se tuvo que aplazar por las intensas lluvias que dejaron el campo poblanchino impracticable. Castuera (26), Calamonte (29) y Pueblonuevo (30) no se pueden descuidar.

La 30ª jornada, incompleta, arrojó 25 goles. Sólo hubo una expulsión y no se señaló ningún penalti, como ocurrió en la jornada 4.

El Jaraíz reclama alineación indebida del Azuaga

El Extremadura ganó al Castuera (2-0) con el doblete de Maikel. El Azuaga empató en campo del Jaraíz (2-2). Fabio marcó los dos tantos locales y Álex Molina y Chepe los visitantes, que perdieron a Mensah por expulsión en los últimos minutos. El Jaraíz ha reclamado alineación indebida, ya que su rival realizó cuatro ventanas de cambios, aunque el árbitro al percatarse deshizo la última sin llegar a ponerse el balón en juego.

El Llerenense venció al Moralo (3-1), anotando Víctor Sánchez (2) y Usama para los de casa y Álvaro Cordero, en propia meta, para los de Navalmoral.

El Diocesano remontó en Arroyo (1-2) con los tantos de Nacho Mena y Fran Castro. Kevin abrió el marcador.

El Badajoz volvió a firmar un decepcionante resultado, esta vez en Pueblonuevo (1-1). Alberto Sánchez adelantó a los locales y Borja Domingo, quién si no, empató.

El Santa Amalia superó al Calamonte (1-0) con un solitario gol de Jhojan. Y, por último, el duelo con más goles en lo que se lleva de temporada.

El Villafranca goleó al Olivenza (3-6) con un marcador de otra época en la vuelta del técnico Emilio Tienza a la localidad rayana. Por parte oliventina marcaron Diego, Toni Martínez y Quique Roldán, y por la visitante Lucky (2), Raúl Amaya (2), Viera y Álex Machado.