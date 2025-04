El tirón de orejas de David González

Todo el entorno blanquinegro es consciente que con la discreta temporada que está haciendo el Badajoz el ascenso se presenta complicado. Y con la ... pésima primera mitad ofrecida ante el Santa Amalia esa misión resulta más que imposible. Mucho tienen que cambiar las cosas si quiere alcanzar su objetivo porque así no se sube. «Pedimos disculpas a la afición porque la primera parte no es digna de un club como el que estamos representando», reconocía avergonzado David González en sus primeras palabras en la rueda de prensa tras el partido.

El técnico blanquinegro leyó la cartilla a sus jugadores después de unos primeros 45 minutos bochornosos del equipo y que provocó la bronca del Nuevo Vivero. «Mi enfado era como si estuviera arriba viendo el partido. Me parecía una falta de respeto a todos los presentes. Eso es lo que les he hecho saber. Hasta ganas de llorar por la impotencia y rabia que tenía», comentó. David González tiene muy claro que por ese camino no se consigue nada y así, sin paños calientes, trató de transmitírselo al vestuario. «Si no estamos a nuestro mejor nivel es una vergüenza y nos va a pasar factura si queremos estar dentro del objetivo del playoff. No vamos a ningún sitio. Y como les decía, así mejor no clasificarse para no hacer el ridículo y que acabe la temporada cuanto antes», expuso con toda crudeza.

La afición mostró su indignación y la reprimenda tampoco se hizo esperar por parte del cuerpo técnico en el vestuario. «Cuando nos pitan es que nos lo merecemos y estamos haciendo las cosas mal. Tenemos que cambiar le chip», admitía David González, que se mostró muy crítico con la actitud de sus futbolistas en el primer acto. «Nos debemos exigir mucho más y estar a la altura de lo que representamos. Es un ajuste de cuentas para cada uno de ellos y el cambio ha sido brutal».

El preparador navarro movió ficha para hacer reaccionar al equipo y la entrada de Bermu y Jorge Pérez resultó primordial para cambiar. «La primera parte lo define la palabra atasco. En la segunda, con más espacios, con el cambio de sistema y la entrada de jugadores ha hecho que todo fluyera y con la intensidad que merece el partido». De esta manera, considera que una vez asimilado que no se pueden bajar los brazos y dar el máximo en estas tres jornadas el equipo va a ir a más y que todos van a tener un papel fundamental para lograr entrar en playoff. «Tratar de hacerles sentir importantes. Lo de hoy va a ser un punto de inflexión de lo que sí y no debemos hacer. Cuál es el mínimo de exigencia si queremos conseguir el objetivo. Hay mucho refuerzo positivo en todos los jugadores que han tenido minutos. Lo importante es que se sigan sintiendo importantes. A partir de ahí no faltar al respeto a nadie».

David González confía en que sus jugadores hayan aprendido la lección de una primera parte que no se puede repetir. «Verles celebrar habla de esa rabia, impotencia y malestar que tenían, de sacar el orgullo, de decir vamos a por ello porque tenemos las armas para sacar el resultado», destacó. En ese sentido, se queda con la lectura positiva de una segunda mitad que carga al equipo de argumentos para la esperanza. «Estamos cerca de dar nuestras mejores versiones y creo que van a ser determinantes todos. Veo a todos muy enchufados. La victoria de hoy les tiene que servir para ver lo mal que lo hemos hecho y qué bien lo hemos hecho después. A partir de ahí es lo mínimo que nos debemos exigir todos para tratar de conseguir el objetivo por la vía más difícil».

Y también de una muestra real de lo que se puede encontrar en la posible promoción de ascenso y una apatía y falta de competitividad en la que su equipo no puede volver a caer. «Esta primera parte es un partido perfectamente de playoff. De un equipo que quiere sacar un resultado positivo para jugársela en su casa. Nosotros no nos podemos permitir una primera parte como la de hoy si queremos afrontar ese playoff porque tenemos que salir a por el partido desde el minuto cero», sentenciaba David González.