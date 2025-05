«Siento alegría y orgullo de ser el entrenador del Extremadura»

El capitán que ha llevado el barco del Extremadura al ascenso ha sido Cisqui. Un protagonista con el que nadie contaba cuando comenzó ... la temporada, pero que se ha convertido en el técnico del ascenso azulgrana. Un protagonista que no quería el protagonismo. Una de las claves del Extremadura ha sido la capacidad que ha tenido su entrenador de hacerle creer a la plantilla que si no jugaba cada partido como si fuese el último, subir sería una quimera.

Con ese pensamiento de partido a partido el técnico cautivó a sus jugadores y ellos le hicieron campeón. Una segunda vuelta de ensueño que ha hecho que Cisqui consiga el ascenso como entrenador, algo con lo que ni siquiera soñaba al inicio del campeonato. Y esto es solo el principio. El club quiere que sea el entrenador en Segunda RFEF y él no va a perder la oportunidad de seguir liderando al equipo de su vida. «Siento la alegría y el orgullo de ser el entrenador del Extremadura, porque a cuántos les gustaría estar en mi lugar. Es un club señor y una directiva humilde, y una dirección deportiva que en invierno acertó con los retoques», destaca un Cisqui que aceptará la propuesta del club para continuar.

El paso de los días le ha dado más valor si cabe a lograr el primer puesto y él aún está en una nube. «Me siento muy orgulloso por todos. Y si encima tenemos el respaldo de la afición, pues todo es mejor. Recuerdo el partido de Azuaga, que era Viernes Santo, y muchísima afición se desplazó. Ellos también eran una baza en cada partido», explica.

En diciembre el Extremadura estaba a nueve puntos del líder y ahora ha ganado la liga con dos jornadas aún por disputarse. Cisqui admite que quizá se confundió en marcar el objetivo del campeonato en diciembre con tanto tiempo por delante, por lo que cambió la forma de ver cada partido en el vestuario y le insufló confianza para que sacase lo mejor de sí mismo. «A los jugadores les decía que tenían que tener confianza, que creyeran en uno mismo y que el que estaba al lado era el mejor», destaca el técnico.

Asegura que la clave ha estado en el día a día. Su plantilla ha jugado como si tuviese que demostrar sus virtudes en cada acción. Unos futbolistas consagrados, muchos de ellos militando durante muchas temporadas una y dos categorías por encima, que se han vaciado a las órdenes de un Cisqui que quería simplificar todo para que el equipo diese su mejor nivel. «Mi lema es 'actitud, concentración y fútbol fácil'. Esa ha sido la tónica diaria en cada entrenamiento, en cada partido», señala.

Durante estos últimos cuatro meses de competición el técnico dio con la tecla. El 'once' inicial apenas cambiaba de un partido para otro y solo lesiones o sanciones movían algo el equipo titular. Ante esta situación, Cisqui valora mucho la actitud que han tenido todos sus pupilos, tanto los que gozaban de más minutos como los que empezaban desde el banquillo, porque destaca que esa ha sido otra de las claves del éxito: «He hecho prácticamente el mismo 'once' todas las semanas y la plantilla lo ha aceptado y tolerado. Los que no jugaban demostraban cada día que estaban preparados. Tenía que ser justo con el equipo y no iba a regalar nada, pero tampoco quitárselo al que se lo gane».

Al Extremadura ahora le quedan dos partidos más de liga por delante y a partir de ahí descansar y diseñar la próxima temporada en Segunda RFEF. Y en esa próxima campaña, el capitán del barco seguirá siendo el protagonista que no quiere protagonismo, Cisqui.